Правоохоронці заочно оголосили підозру у пособництві РФ окупаційному "директору" Херсонського міського торговельного порту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Захоплений російськими окупантами морський порт у Херсоні підозрюваний очолив влітку 2022 року: провів там інвентаризацію, передав на баланс РФ майно українського підприємства, йдеться в дописі.

Також і прокуратурі повідомили, що восени 2022 року "директор порту" і супроводі озброєних військових РФ захопив місцевий комбінат хлібопродуктів та організував вивезення зерна на тимчасово окуповану територію. Досудове розслідування триває.

Раніше Херсонська обласна прокуратура повідомляла, що "керівницю аналітичного відділу" в окупаційній податковій Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі.

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