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Внаслідок денного обстрілу РФ у середмісті Херсона поранена жінка
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Внаслідок денного обстрілу РФ у середмісті Херсона поранена жінка

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Вдень 20 березня 2024 року російські військові вкотре обстріляли середмістя Херсона, є поранена.

Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

У пораненої 51-річної жінки діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Їй надали меддопомогу, від госпіталізації травмована відмовилась, йдеться у повідомленні.

Як розповіла Суспільному очевидиця обстрілу, вона в цей час працювала і була в приміщенні.

Десь близько 14:00 почалися вибухи, дуже гучно було. Зі стелі посипалась штукатурка, я тільки пилюку побачила. Двері були відчинені, все летіло", — розповіла херсонка.

За фактом порушення російськими військами законів та звичаїв війни, прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові у передмісті Херсона обстріляли автівки з цивільними. Загинули двоє людей.

Також відомо, що до лікарні звернувся чоловік, який отримав поранення через обстріл російськими військами Червоного Маяка 19 березня 2024 року.

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