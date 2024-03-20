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Внаслідок російського обстрілу села Козацьке на Херсонщині поранена літня жінка
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Внаслідок російського обстрілу села Козацьке на Херсонщині поранена літня жінка

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Херсонщина, обстріли, будинок
Херсонщина, розбитий паркан та пошкоджений будинок внаслідок влучання російських снарядів, 17 березня 2024 рік. Фото: поліція Херсонської області/Telegram

Російські військові 20 березня 2024 року обстріляли село Козацьке Бериславського району на Херсонщині. Є поранена.

Про це в Telegram повідомляє обласна військова адміністрація.

Як повідомили в ОВА, травмовану 73-річну жінку госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Їй надають медичну допомогу.

Раніше в ОВА повідомили, що вдень російська армія скинула вибухівку на дві автівки в Осокорівці Нововоронцовської громади.

Також відомо, що близько 14: 30 російські військові атакували Берислав Херсонської області. До лікарні з акуботравмою доправили місцеву жительку.

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