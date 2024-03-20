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Військові РФ розстріляли трьох людей в Коханах на ТОТ Херсонщини: правоохоронці відкрили кримінальне провадження
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Військові РФ розстріляли трьох людей в Коханах на ТОТ Херсонщини: правоохоронці відкрили кримінальне провадження

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу військовими РФ людей на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

Підставою для нього стало повідомлення у медіа про те, що у березні 2024 року у тимчасово окупованому селі Кохани російські військові розстріляли трьох місцевих жителів. Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини цієї події, йдеться в дописі.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що військові РФ у передмісті Херсона, на дорозі між Садовим та Антонівкою, обстріляли автівки з цивільними. За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків.

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