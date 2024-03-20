З ТОТ Херсонщини на підконтрольну територію вивезли ще одну родину з дітьми

На підконтрольну Україну територію з тимчасово окупованої території Херсонської області вивезли ще одну родину з дітьми.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як йдеться у дописі, це прийомна сім'я, в якій виховуються діти, позбавлені батьківського піклування — хлопці 13 та 15 років.

Зараз родина перебуває у безпеці, під наглядом лікарів. Їй надають психологічну допомогу, повідомив Прокудін.

За даними ОВА, завдяки благодійному фонду “Save Ukraine”, органам опіки та піклування, службам у справах дітей, з початку 2014 року з ТОТ Херсонщини вдалось вивезти вже 40 дітей.

Раніше керівник ОВА Прокудін повідомляв, що з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину з трьома дітьми — сиротами та позбавленими батьківського піклування.

Що відомо про евакуацію дітей з ТОТ Херсонщини

Омбудсман Дмитро Лубінець 12 березня 2024 року повідомив, що з тимчасово окупованої Херсонської області вдалось повернути на підконтрольну Україні територію ще п'ятьох дітей.

Також відомо, що 11 березня 2024 року з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалось повернути родини з п'ятьма дітьми та 18-річну дитину-сироту.

4 січня 2024 року з ТОТ Херсонщини до України повернули 12-річного Андрія. З проханням вивезти його з окупації до Офісу Омбудсмана звернулася старша сестра дитини.

Ще четверо дітей 2 лютого 2024 року повернула команда Save Ukraine з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей.

Ще двох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію 5 лютого 2024 року. Їхні родини співпрацювали із Save Ukraine.

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