Донецька область є лідеркою серед учасників проєкту "Армія відновлення". Він реалізується у 24 громадах Краматорського, Покровського та Волноваського районів, зокрема у Черкаській СТГ . Нещодавно там відкрили соціальну пральню, її обслуговуванням також займаються безробітні, які працюють на суспільно корисних роботах.

Ірина речі приймає, сортує та завантажує у пральні машини та сушарки. Одна така розрахована на дев'ять кілограмів. Соціальна пральня у Черкаській громаді Донецької області працює місяць, але попит вже є, розповідає директорка місцевого Центру соціальних послуг Ірина Зайцева.

Послугу "Соціальне прання" започаткували у Черкаській громаді. Ірина приймає одяг на прання. 26 лютого 2024 рік. Донецька область. Фото: надала Ірина Зайцева

"У нас поряд війна, а це сільська місцевість, старенькі лишаються одні. Тут у нас є дві пралки та дві сушарки. Послугу для самотніх старих людей ми надаємо безкоштовно. Усього на обліку в нас їх 95. Перемо також спецодяг наших соцпрацівників. Інші жителі громади також можуть скористатися послугою, але за гроші. Наша працівниця зважує речі — одне місце — 5 кілограмів. Людина здає — Ірина надає їй талончик та приймає оплату, працює вона п'ять днів на тиждень", — розповіла Ірина Зайцева.

Вона зауважила, що робітницю взяли із місцевих. До війни Ірина також була соціальною працівницею, але звільнилася після повномасштабного вторгнення, бо виїжджала за кордон. Повернулася і стала на облік до центру зайнятості.

"Будували приміщення геть для інших цілей, але прийняти там людей з безпекових міркувань не можемо. Поки використовуємо його частину як пральню. Навесні поставимо там сонячну станцію, щоб заклад був автономним. Заробітну плату соціальній працівниці платить Центр зайнятості. Він допомагає нам з людьми", — розповів начальник Черкаської селищної військової адміністрації Олексій Кривоконь.

Послугу "Соціальне прання" започаткували у Черкаській громаді. 26 лютого 2024 рік. Донецька область. Фото: надала пресслужба Донецького обласного ЦЗ

"Армія відновлення": до яких робіт залучають безробітних

З початку реалізації проєкту суспільно корисні роботи проводяться у 24 територіальних громадах Краматорського, Покровського та Волноваського районів Донецької області. Участь в них взяли майже 13 тисяч безробітних.

Про це на запит Суспільного Донбас повідомили в Донецькій обласній службі зайнятості.

"Серед найбільш затребуваних видів суспільно корисних робіт для Донецького регіону є вивантаження та фасування гуманітарної допомоги, прибирання вулиць, розчистка та ремонт доріг, розбір завалів зруйнованих будівель та відновлення пошкодженого майна, облаштування підвальних укриттів та захисних споруд", — йдеться у повідомленні.

Замовниками робіт виступили 75 підприємств Донеччини.

Армія відновлення. Графіка: Державна служба зайнятості

Що відомо

У Мінекономіки поінформували, що станом на 21 листопада у межах проєкту "Армія відновлення" понад 1300 безробітних залучили до суспільно корисних робіт у Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Донецькій та Рівненській областях. За виконання суспільно корисних робіт держава вже перерахувала працівникам 6,2 млн грн.

Наприкінці жовтня уряд активізував механізм залучення безробітних до “Армії відновлення” країни через їх участь у суспільно корисних роботах, зокрема у заготівлі дров для військових та населення, укріпленні блок-постів.

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