НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Розбір завалів та облаштування сховищ: скільки людей приєдналися до "Армії відновлення" на Донеччині
БЕЗРОБІТТЯРоботаДОНБАСРегіони

Розбір завалів та облаштування сховищ: скільки людей приєдналися до "Армії відновлення" на Донеччині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Армія Відновлення: яку роботу пропонують
Відновлення закладу культури на Донеччині безробітними. Фото: надала пресслужба Донецького обласного ЦЗ

Донецька область є лідеркою серед учасників проєкту "Армія відновлення". Він реалізується у 24 громадах Краматорського, Покровського та Волноваського районів, зокрема у Черкаській СТГселищна територіальна громада.. Нещодавно там відкрили соціальну пральню, її обслуговуванням також займаються безробітні, які працюють на суспільно корисних роботах.

Ірина речі приймає, сортує та завантажує у пральні машини та сушарки. Одна така розрахована на дев'ять кілограмів. Соціальна пральня у Черкаській громаді Донецької області працює місяць, але попит вже є, розповідає директорка місцевого Центру соціальних послуг Ірина Зайцева.

Донеччина у лідерах по залученню безробітних до "Армії відновлення"
Послугу "Соціальне прання" започаткували у Черкаській громаді. Ірина приймає одяг на прання. 26 лютого 2024 рік. Донецька область. Фото: надала Ірина Зайцева

"У нас поряд війна, а це сільська місцевість, старенькі лишаються одні. Тут у нас є дві пралки та дві сушарки. Послугу для самотніх старих людей ми надаємо безкоштовно. Усього на обліку в нас їх 95. Перемо також спецодяг наших соцпрацівників. Інші жителі громади також можуть скористатися послугою, але за гроші. Наша працівниця зважує речі — одне місце — 5 кілограмів. Людина здає — Ірина надає їй талончик та приймає оплату, працює вона п'ять днів на тиждень", — розповіла Ірина Зайцева.

Вона зауважила, що робітницю взяли із місцевих. До війни Ірина також була соціальною працівницею, але звільнилася після повномасштабного вторгнення, бо виїжджала за кордон. Повернулася і стала на облік до центру зайнятості.

"Будували приміщення геть для інших цілей, але прийняти там людей з безпекових міркувань не можемо. Поки використовуємо його частину як пральню. Навесні поставимо там сонячну станцію, щоб заклад був автономним. Заробітну плату соціальній працівниці платить Центр зайнятості. Він допомагає нам з людьми", — розповів начальник Черкаської селищної військової адміністрації Олексій Кривоконь.

Розбір завалів та облаштування сховищ: скільки людей приєдналися до "Армії відновлення" на Донеччині
Послугу "Соціальне прання" започаткували у Черкаській громаді. 26 лютого 2024 рік. Донецька область. Фото: надала пресслужба Донецького обласного ЦЗ

"Армія відновлення": до яких робіт залучають безробітних

З початку реалізації проєкту суспільно корисні роботи проводяться у 24 територіальних громадах Краматорського, Покровського та Волноваського районів Донецької області. Участь в них взяли майже 13 тисяч безробітних.

Про це на запит Суспільного Донбас повідомили в Донецькій обласній службі зайнятості.

"Серед найбільш затребуваних видів суспільно корисних робіт для Донецького регіону є вивантаження та фасування гуманітарної допомоги, прибирання вулиць, розчистка та ремонт доріг, розбір завалів зруйнованих будівель та відновлення пошкодженого майна, облаштування підвальних укриттів та захисних споруд", — йдеться у повідомленні.

Замовниками робіт виступили 75 підприємств Донеччини.

Донеччина у лідерах по залученню безробітних до "Армії відновлення"
Армія відновлення. Графіка: Державна служба зайнятості

Що відомо

  • У Мінекономіки поінформували, що станом на 21 листопада у межах проєкту "Армія відновлення" понад 1300 безробітних залучили до суспільно корисних робіт у Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Донецькій та Рівненській областях. За виконання суспільно корисних робіт держава вже перерахувала працівникам 6,2 млн грн.
  • Наприкінці жовтня уряд активізував механізм залучення безробітних до “Армії відновлення” країни через їх участь у суспільно корисних роботах, зокрема у заготівлі дров для військових та населення, укріпленні блок-постів.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
центр зайнятості, безробітні, Армія відновлення, Житомирщина
Як на Житомирщині "Армія відновлення" допомагає військовим
Кафе, бізнес, підприємці, Дніпро
Стало відомо, скільки підприємців з'явилося на Дніпропетровщині за рік
робота, безробіття, гроші, "Армія відновлення", служба зайнятості, Житомирщина
З початку року безробітні Житомирщини в рамках проєкту "Армія відновлення" отримали понад 1,5 мільйона зарплати
Поменшало безробітних – як війна вплинула на зайнятість населення на Сумщині
Поменшало безробітних – як війна вплинула на зайнятість населення на Сумщині
На початок