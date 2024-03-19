НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Понеділковий госпіталь": як львівські волонтери відвідують поранених бійців
ВОЛОНТЕРИМЕДИЦИНАЗДОРОВ’ЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Понеділковий госпіталь": як львівські волонтери відвідують поранених бійців

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Ініціативу "Понеділковий госпіталь" започаткували львівські волонтери. Уже два роки – від початку повномасштабного вторгнення – вони щопонеділка відвідують поранених військовослужбовців у госпіталях.

Більше про ініціативу дізнавалось Суспільне.

Волонтер Микита родом з Харкова. Два роки тому пішов добровольцем на фронт. Каже: свідомо хотів стати штурмовиком. Відтак, воював у 80 окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді.

"Я бачив, що бригада воює якраз на Харківському напрямку. І я хотів захищати свій край. Під Кремінною отримав тяжке поранення нижніх кінцівок з частковою ампутацією. Три місяці пролежав тут у госпіталі",— розповідає військовий.

Волонтер-військовий Микита
Волонтер-військовий Микита із Харкова. Фото: Суспільне Львів

Микиту вже виписали з госпіталю. Тепер він разом з іншими волонтерами приходить відвідувати поранених побратимів. Серед них — Дмитро Лобунов, у якого ампутація руки та поранення ноги.

"Це як перезавантаження: волонтери приходять, ти поспілкуєшся і краще стає. Бо лежиш в палаті і постійно депресуєш", — каже Дмитро.

Дмитро Лобунов
Дмитро Лобунов, поранений військовий. Фото: Суспільне Львів

Ініціатива "Понеділковий госпіталь" діє у Львові вже два роки.

"Більшість волонтерів з цієї групи працюють у театрі, а в театрі вихідний лише в понеділок. І ми маємо можливість, щоб день присвятити повністю військовим. Привозимо те, що вони можуть просити. Робимо адаптивний одяг, оскільки в театрі є швея, яка може поставити на липучки, замок чи на кнопочки, перешити одяг", — розповідає волонтер Андрій Матюнка.

Волонтер Андрій Матюнка у госпіталі
Волонтер Андрій Матюнка відвідує поранених військових. Фото: Суспільне Львів

Крім того, волонтери приносять фрукти та соки. Але перед тим, як чимось пригостити бійців, Андрій Матюнка радить дізнатися завчасно, які продукти можна вживати пораненим.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Театр, кава з актором, акція, волонтери, авто для ЗСУ
Кава з актором: у житомирському театрі розпочали черговий благодійний збір грошей для ЗСУ
11-річний волонтер з Умані Ілля Ревуцький
Допомагає переганяти автомобілі для військових з-за кордону: історія 11-річного волонтера з Черкащини
Сергій Притула в місті Кропивницький у 2024 році
"Українці за два роки зібрали 6,6 мільярда". Сергій Притула звітував у Кропивницькому
Волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач
"Народні дрони": волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач купила і відправила на фронт 74 дрони
На початок