"Понеділковий госпіталь": як львівські волонтери відвідують поранених бійців

Ініціативу "Понеділковий госпіталь" започаткували львівські волонтери. Уже два роки – від початку повномасштабного вторгнення – вони щопонеділка відвідують поранених військовослужбовців у госпіталях.

Більше про ініціативу дізнавалось Суспільне.

Волонтер Микита родом з Харкова. Два роки тому пішов добровольцем на фронт. Каже: свідомо хотів стати штурмовиком. Відтак, воював у 80 окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді.

"Я бачив, що бригада воює якраз на Харківському напрямку. І я хотів захищати свій край. Під Кремінною отримав тяжке поранення нижніх кінцівок з частковою ампутацією. Три місяці пролежав тут у госпіталі",— розповідає військовий.

Волонтер-військовий Микита із Харкова. Фото: Суспільне Львів

Микиту вже виписали з госпіталю. Тепер він разом з іншими волонтерами приходить відвідувати поранених побратимів. Серед них — Дмитро Лобунов, у якого ампутація руки та поранення ноги.

"Це як перезавантаження: волонтери приходять, ти поспілкуєшся і краще стає. Бо лежиш в палаті і постійно депресуєш", — каже Дмитро.

Дмитро Лобунов, поранений військовий. Фото: Суспільне Львів

Ініціатива "Понеділковий госпіталь" діє у Львові вже два роки.

"Більшість волонтерів з цієї групи працюють у театрі, а в театрі вихідний лише в понеділок. І ми маємо можливість, щоб день присвятити повністю військовим. Привозимо те, що вони можуть просити. Робимо адаптивний одяг, оскільки в театрі є швея, яка може поставити на липучки, замок чи на кнопочки, перешити одяг", — розповідає волонтер Андрій Матюнка.

Волонтер Андрій Матюнка відвідує поранених військових. Фото: Суспільне Львів

Крім того, волонтери приносять фрукти та соки. Але перед тим, як чимось пригостити бійців, Андрій Матюнка радить дізнатися завчасно, які продукти можна вживати пораненим.