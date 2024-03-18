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У Миколаєві тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу
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У Миколаєві тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу

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На землі розкидані уламки від дахів та вікон
Пошкоджені будинки, 17 березня 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві протягом 18 березня на місці влучання ракет працювали бригади комунальних підприємств "Миколаївелектротранс", "ЕЛУ автодоріг", "Парки", "Пілот" тощо. Працювати комунальники будуть ще кілька днів. У пошкоджених будинках перекривають вибиті вікна, дахи.

Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник міського голови Віталій Луков.

Зі слів Віталія Лукова, внаслідок обстрілу Миколаєва 17 березня 2024 року пошкоджено понад 50 будинків. Спеціальна комісія від міської ради обходить помешкання і складає перелік пошкодженого майна.

"Від 19 березня цей список буде розміщений на сайті міської ради. За ним управління державного архітектурно-будівельного контролю буде проходити і складати технічні акти, щоб потім можна було отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно", — розповів Віталій Луков.

Із того, що бачимо, переважно майно пошкоджене, перша лінія будинків — дуже сильно, далі — трохи менше. Дощ пішов сьогодні, відразу на другий день, то всі не встигли покрити, тому що дуже багато.

Районні адміністрації, каже посадовець, контактують з щонайменше чотирма міжнародними благодійними фондами, що допоможуть людям відновити майно, надати будівельні матеріали для будинків.

"Лісу, деревини немає у нас, шифер ми закуповували і у нас є. Але є гуманітарні фонди, що підставляють плече. Щодо тимчасового перекриття, тобто ОСБ-плит чи спеціальних брезентів по 30 квадратних метрів, то такі речі у нас є, людей забезпечуємо одразу ", — сказав заступник міського голови.

Пошкоджені вибуховою хвилею будинки, 17 березня 2024 року
Пошкоджені вибуховою хвилею будинки, 17 березня 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

По допомогу щодо розселення до міської влади звернулась одна сім'я — літні чоловік з дружиною. Їх розмістили в соціальному закладі, каже Віталій Луков.

Комунальники ріжуть ОСБ-плити, аби закрити вибиті вікна, 17 березня 2024 року
Комунальники ріжуть ОСБ-плити, аби закрити вибиті вікна, 17 березня 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

На місці влучання російських ракет другий день тривають ремонтні роботи трамвайних колій та контактних мереж, розповів директор КП "Миколаївелектротранс" Юрій Сметана. У ліквідації наслідків задіяні всі аварійні бригади підприємства: майже 30 людей, три трактори, три автовишки.

"Один з ракетних ударів був у трамвайну колію, що повністю зруйнована і потребує заміни. Це два прольоти, приблизно 25 метрів рейкошпальної решітки. Ми зараз готуємо дві нові решітки і завтра, 19 березня, будемо замінювати. Вже зробили підготовчі роботи: підсипання щебенем, вирівнювання, вирізаємо пошкоджені ділянки. Також пошкоджено близько ста метрів контактного проводу в кожен бік, тобто двісті метрів загалом", — говорить Юрій Сметана.

Ми вже відновили ділянку по руху у бік вулиці Садової від вулиці 6-та Слобідська. На 16:00, на робоче перевезення, запустили трамваї №1, 3, 11 — від 6-ї Слобідської в сторону Садової. Завтра будемо відновлювати рух в іншому напрямку.
Зруйнована обстрілом трамвайна колія, дорога, згоріла автівка, 17 березня 2024 року
Зруйнована обстрілом трамвайна колія, дорога, згоріла автівка, 17 березня 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Пошкоджені від ракетного удару і газові мережі. За словами начальниці пресцентру Миколаївської філії "Газмережі" Ірини Крісанової, це підземений сталевий газопровід низького тиску на зеленій зоні, також приватні мережі на будинках споживачів. Станом на 19 березня відключено від газопостачання 16 будинків.

"Це пошкоджені будинки, тобто не мають даху, вікон та дверей. Роз'яснили споживачам, як тільки буде приведено до ладу покрівлю будинку, димові та вентиляційні канали, ми готові відновити розподіл газу. По підземному газопроводу поки роботи не відбуваються, витоки на ньому локалізовано. Необхідно буде виконувати заміну пошкодженої ділянки. Але зараз там працюють інші комунальні служби, поки відкладено роботи", — говорить Ірина Крісанова.

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