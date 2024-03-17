Обстріл балістикою: у Миколаєві лунали вибухи

У Миколаєві 17 березня 2024 року російська армія завдала удар попередньо балістичним озброєнням з півдня країни. У місті зафіксовано два влучання, є травмовані люди у стані середньої тяжкості.

Хроніка подій

О 13:54 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Близько 13:56 в обласному центрі пролунали вибухи. Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про вибух.

Згодом начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про влучання у місті. За його словами, російська армія випускає ракети з того місця, що й по Одесі.

У Миколаєві о 14:07 пролунали ще вибухи. Кім повідомив про повторне влучання.

Керівник ОВА о 14:31 повідомив про двох травмованих людей у стані середньої важкості.

Доповнено 14:51: Кількість поранених зросла до чотирьох людей, повідомив керівник ОВА Кім.

Доповнено 14:55: Віталій Кім повідомляє про збільшення кількості травмованих внаслідок вибухів у місті. Станом на 14:55 — п'ять поранених людей.

Доповнено 14:59: Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та автівки, у деяких квартирах повилітали вікна, повідомив міський голова Сєнкевич.

Доповнено: У коментарі під час телемарафону "Єдині новини" Кім додав, пошкоджено три автівки, загоряння однієї загасили рятувальники.

"Також понад десять будинків постраждали. Станом на 15:00 п'ятеро людей поранених: один з них нині в реанімації, ще один середньої тяжкості, троє на обслідуванні. Загиблих на цей момент немає. Росіяни, на мою думку, вдарили "Іскандерами". Це ті самі установки, якими вони атакували Одесу", — зазначив посадовець.

Доповнено 18:10: У поліції повідомили про шістьох поранених внаслідок денного обстрілу.

За фактом злочину відкрили кримінальне провадження за статтею 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Доповнено 19:03: Внаслідок ракетних ударів по Миколаєву загинула людина, повідомили в ДСНС. Вона померла у лікарні. Загалом через атаку на місто постраждали шестеро людей, зокрема дитина.

Доповнено 20:30: Станом на 20:00 через російський удар по Миколаєву загинув один чоловік. Загалом кількість травмованих зросла до восьми людей, серед яких дівчинка 2013 року народження, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Телеграм.

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