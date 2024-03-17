Російська атака на Миколаїв: очевидці розповіли про пошкодження

Російська армія вдень 17 березня двічі завдала ракетного удару по Миколаєву, за попередньою інформацією балістичною зброєю. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі. Станом на 20:00 один чоловік загинув. Загалом травмовано вісім людей, серед яких дівчинка 2013 року народження.

Кореспонденти Суспільного побували на місці влучання та поспілкувалися з очевидцями.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у телемарафоні "Єдині новини" розповів, що пошкоджені понад десяти будинків.

"Три автомобілі постраждали, один загасили рятувальники. Понад десяти будинків постраждали вікна, дахи", — говорить Віталій Кім.

Згорілий автомобіль, Миколаїв, 17 березня 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Внаслідок вибуху був пошкоджений будинок жительки Миколаєва Галини. На момент влучання боєприпасів по території міста в оселі жінки були двоє дітей, їх укладали спати.

"У нас двоє маленьких дітей, одну вложили спати, другу — укладали, двійнята. І приліт. Скло, жах. Діти злякались. Ми швидко на підлогу, ковдрою їх накрила", — розповідає Галина.

Жителька Миколаєва Галина, 17 березня 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Після першого вибуху дітей евакуювали, каже жінка.

"А після другого, тільки їх відправили, машиною друзі забрали. Тільки зайшла у двері і прильот. Я на землю впала, капюшон наділа і лежу. Вікна всі повилітали. Тут подушки, ковдри, квіти, вирвало вікно — все валяється. Це катастрофа. Все покидали. Чоботи не знаю, як вони тут опинились", — говорить жителька міста.

Обстріл Миколаєва 17 березня 2024 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Обстріл Миколаєва 17 березня 2024 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Обстріл Миколаєва 17 березня 2024 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Свідком вибухів була ще одна жителька Миколаєва Тетяна.

"Перший раз я вибігла, був глухий вибух, було чорно все, дітей ми забрали в хату. На другий раз мене удар зустрів у коридорі. Я просто почула, що все двигтить, хата просто здригнулась: ось підривається і стала на місце, і повилітало все", — згадує жінка.

Будинок Тетяни, Миколаїв, 17 березня 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Будинок, каже Тетяна, побудували з чоловіком перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Внаслідок вибуху 17 березня оселя зазнала руйнувань.

"Повністю немає будинку, це єдині двері, що збереглись, бо вони були відкриті. Там ні вікон, ні дверей, стеля — навіть небезпечно, бо може рухнути у будь-який момент. Оце всі вікна були відірвані. Це вже чоловік закрутив болтами, щоб нам якось переночувати тут, нам йти немає куди, це наша єдина хатина", — говорить Тетяна.

Одна з кімнат будинку Тетяни, Миколаїв, 17 березня 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Місцева жителька Любов у момент влучання ракети була у літній кухні, хотіла їхати машиною набрати води.

"Тільки занесла баклажки у кухню, гухнуло поруч. Ми заховались із сином у кімнату. Через п'ять — десять хвилин, тільки хотіла подивитись на вулицю, тут другий. І на кухні посипалось, все відірвалось, ворота у гаражі вирвало, вікно вирвало", — говорить жінка.

Каже, очікує допомоги на відновлення за бюджетні гроші.

"Нехай допомагають, ми тільки восени поміняли два вікна, а на літо хотіли зробити ремонт фасаду, дах треба перекривати, адже я за свої гроші підкривала, а цього разу взагалі знесло", — додала Любов.

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