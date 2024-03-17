Керівниця координаційного центру підтримки потерпілих і свідків наслідків війни (Офіс генпрокурора) Вероніка Плотнікова поінформувала, що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів з боку РФ.

Про це Вероніка Плотнікова розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків отримав перші дані щодо 170 постраждалих від воєнних злочинів. Але реальна кількість людей, які потребують допомоги — набагато більша. В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості про понад 128 тисяч постраждалих від воєнних злочинів, і з кожним днем ​​війни ця кількість зростає", — сказала вона.

Плотнікова зазначила, що наразі фахівці центру разом з прокурорами та слідчими відпрацьовують алгоритми взаємодії. За її словами саме прокурори та слідчі, працюючи з постраждалими, інформують їх про можливість звернутися до Координаційного центру і, у разі отримання згоди, передають їх контакти координаторам установи.

"Робота координатора полягає у тому, щоб розповідати доступною мовою, які слідчі або процесуальні дії відбуваються, супроводжувати в суді. Слідкувати, щоб не сталось ретравматизації. Другий момент – оцінка потреб і надання допомоги. З нашого досвіду, люди все більше зацікавлені в тривалих рішеннях, таких як працевлаштування, перепрофілювання по освіті тощо", — пояснила Плотнікова.

Вона додала, що є потерпілі, які надалі планують бути волонтерами та допомагати іншим і закликала звертатись до Координаційного центру, працювати з "травмою за підтримки фахівців і відновлювати власне життя".

4 березня перша леді України Олена Зеленська під час конференції "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки" інформувала, що від початку повномасштабної війни в Україні зареєстровано 274 справи за статтею "сексуальне насильство". На цьому ж заході віцепрем'єр міністерка — міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина презентувала пілотний проєкт репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни. За її словами, ця програма, передбачає одноразову виплату компенсації в розмірі 3 тисячі євро кожному постраждалому.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини.

11 грудня 2023 року глава МВС України Ігор Клименко інформував, що від початку повномасштабної війни слідчі поліції зафіксували понад 102 тисячі воєнних злочинів, які вчиняє Росія.

Що відомо про намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак, таке рішення ще має бути підтримано кожною окремою країною на національному рівні.

23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Відразу після цього Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни.

1 грудня 2022 року МЗС Франції повідомило, що Париж почав працювати з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

2 грудня 2022 року Європейська Комісія запропонувала варіанти дій, які забезпечать притягнення Росії до відповідальності за масові звірства й злочини, скоєні під час війни в Україні, зокрема створення спеціального незалежного трибуналу.

19 січня 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. Текст відповідної резолюції оприлюднений на сайті Європарламенту.