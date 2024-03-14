Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, що фракція “Слуга народу” мала право згідно з регламентом ініціювати скасування пленарних засідань 6-8 березня.

Про це спікер парламенту сказав в інтерв’ю Суспільному.

За словами Стефанчука, на погоджувальній раді того тижня дві парламентські фракції – “Європейська солідарність” та “Голос” – “пішли в неконструктивний діалог”.

“Коли ми вже переходимо в діалог, який ґрунтується на тому, що, мовляв, або ми завалимо, розтягнемо вам законопроєктів, або на наступні засідання ви маєте прийняти наші умови, – зрозуміло, що фракція монобільшості на це погодиться не може”, – каже Стефанчук.

Голова Верховної Ради розповів, що після погоджувальної ради отримав від фракції “Слуга народу” звернення, у якому депутати монобільшості запропонували провести ці кілька днів у поїздках до військових.

Відповідаючи на запитання, якими були умови, які озвучувала на погоджувальній раді опозиція, Руслан Стефанчук зазначив, що мова, зокрема, про питання погодження відряджень закордон. “Також це питання пріоритетності вставлення до порядку денного саме законів конкретної фракції”, – розповів голова Верховної Ради і додав, що мова про ще “цілу низку інших нюансів”.

Руслан Стефанчук, однак, наполягає, що говорити про існування парламентської кризи не варто. “Я б говорив про це як про таке собі весняне сімейне помутніння, з якого ми обов'язково знайдемо от вихід всі разом”, – сказав він.

Про відносини з опозицією, стиль життя депутатів під час війни, перспективи ухвалення закону про нові правила мобілізації – інтерв’ю з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком дивіться і читайте на Суспільному незабаром у проєкті “Ремовська Інтерв’ю”.

У Верховній Раді скасували засідання на 6-8 березня. Під час них парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію. Джерело Суспільного у "Слузі народу" повідомило, що депутати повернуться до роботи, коли буде готовий закон про мобілізацію, щоб розглянути всі правки до нього.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив скасування засідань Верховної Ради тим, що депутати мають виконати "термінове завдання", яке впливає на допомогу партнерів.