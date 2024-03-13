Під'їзд будинку у Мирнограді Донецької області, в який влучила російська ракета вночі 12 березня, не підлягає відновленню.

Про це в ефірі "Суспільне Студія" розказав виконуючий обов'язки начальника Мирноградської військової адміністрації Юрій Третяк.

"Зовні руйнування були не значні, але плити перекриття зруйновані до першого поверху. Навіть без заключення експертів можна сказати, що він не підлягає відновленню. Можливо сусідній під'їзд теж буде визнаний аварійний", — розказав він.

Мирноград, 13 березня 2024 року. Фото: Андрій Резніков/ Суспільне Донбас

Також він додав, що наразі комісія проводить обстеження ще одного під'їзду в цьому будинку та визначає необхідні ремонтні роботи.

За його інформацією, мешканцям пошкоджених будинків одразу запропонували розміститись у "пунктах незламності" та у шелтері.

Мирноград, 13 березня 2024 року. Фото: Андрій Резніков/ Суспільне Донбас

"Але ніхто не погодився, всі роз'їхались по родичах та знайомих. Також ми розглядаємо можливість мешканцям зруйнованого будинку надати для проживання комунальні квартири", — додав Третяк.

Він також зазначив, що це перший випадок влучання у житловий будинок на території міста.

Мирноград, 13 березня 2024 року. Фото: Андрій Резніков/ Суспільне Донбас

"До цього були влучання поруч з будинками у радіусі кількох десятків метрів. Єдине було в січні 2024 року, коли по території громади було влучання у приватний будинок, коли загинула ціла родина", — розказав він.

Також Третяк повідомив, що після обстрілу Мирнограда 10 березня у місті значно збільшилась кількість охочих евакуюватися.

Мирноград, 13 березня 2024 року. Фото: Андрій Резніков/ Суспільне Донбас

"Зареєструватись на евакуацію можна звернувшись до міського соціального офісу. Евакуація здійснюється потягом з Покровська", — додав він.

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