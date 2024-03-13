Російські військові обстріляли Мирноград на Донеччині, є загиблі та поранені

Російські військові, 12 березня, близько 23 години, обстріляли місто Мирноград у Донецькій області. Двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи завершені.

Про це розповів Суспільному Донбас в. о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Рятувальники дістають людей з-під завалів у Мирнограді. Фото: ДСНС Донеччини

Станом на 07:30 ранку 13 березня, за інформацією пресслужби Мирноградської міської військової адміністрації, відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Обстрілом пошкоджені багатоповерхові будинки та автомобілі. Пошуково-рятувальні роботи завершені.

Серед загиблих — чоловік та жінка, вони отримали травми несумісні з життям.

Рятувальна операція у Мирнграді 13 березня 2024 року. Фото: ДСНС Донеччини

"Під'їзд в одній з п'ятиповерхівок зруйнований до самого підвалу. Одну дитину дістали з-під завалів без ушкоджень. П'ятеро людей поранені та двоє цивільних загинули. Ще в чотирьох будинках пошкоджені вікна та двері. На зараз пошукові роботи завершені, триває розбір завалів", — розказав Суспільне Донбас Юрій Третяк.

Рятувальна операція у Мирнграді 13 березня 2024 року. Фото: ДСНС Донеччини

За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, армія РФ вдарила по Мирнограду авіаційною керованою ракетою "Гром-Є" та влучили у п'ятиповерхівку. Всього обстрілом пошкоджені чотири багатоповерхові будинки.

Наслідки обстрілу Мирнограда 13 березня 2024 року. Фото: Вадим Філашкін

"Рятувальникам з-під завалів вдалось врятувати 13-річну дитину. Усі поранені отримують медичну допомогу: одна людина перебуває у тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості", — розказав він.

За інформацією прокуратури Донеччини, поранення отримали чоловіки 19, 26 та 44 років, а також жінки 46 та 77 років.

"У потерпілих виявили мінно-вибухові травми, забої голови й тіла, а також перелам. З-під завалів однієї з будівель рятувальники дістали загиблих 76-річну жінку та чоловіка 68 років", — повідомили в прокуратурі.

За фактом обстрілу Мирнограда слідчі розпочали розслідування за статтею 438 ( порушення законів та звичаїв війни) кримінального кодексу України.

Як повідомила пресслужба АТ "Донецькоблгаз", обстрілом пошкоджений наземний газопровід та опора. Без газопостачання залишились 75 квартир.

Наслідки обстрілу Мирнограда 13 березня 2024 року. Фото: АТ "Донецькоблгаз"

"Аварійна бригада оперативно виїхала на місце обстрілу та локалізувала аварійну ситуацію, тимчасово відключивши від газопостачання 75 абонентів", — йдеться у повідомленні.

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