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Російські військові обстріляли Мирноград на Донеччині, є загиблі та поранені
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Російські військові обстріляли Мирноград на Донеччині, є загиблі та поранені

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Наслідки обстрілу міста Мирноград Донецької області
Наслідки обстрілу Мирнограда 13 березня 2024 року. Фото: прокуратура Донеччини

Російські військові, 12 березня, близько 23 години, обстріляли місто Мирноград у Донецькій області. Двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи завершені.

Про це розповів Суспільному Донбас в. о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Російські військові обстріляли Мирноград на Донеччині, є загиблі та поранені
Рятувальники дістають людей з-під завалів у Мирнограді. Фото: ДСНС Донеччини

Станом на 07:30 ранку 13 березня, за інформацією пресслужби Мирноградської міської військової адміністрації, відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Обстрілом пошкоджені багатоповерхові будинки та автомобілі. Пошуково-рятувальні роботи завершені.

Серед загиблих — чоловік та жінка, вони отримали травми несумісні з життям.

Російські військові обстріляли Мирноград на Донеччині, є загиблі та поранені
Рятувальна операція у Мирнграді 13 березня 2024 року. Фото: ДСНС Донеччини

"Під'їзд в одній з п'ятиповерхівок зруйнований до самого підвалу. Одну дитину дістали з-під завалів без ушкоджень. П'ятеро людей поранені та двоє цивільних загинули. Ще в чотирьох будинках пошкоджені вікна та двері. На зараз пошукові роботи завершені, триває розбір завалів", — розказав Суспільне Донбас Юрій Третяк.

Російські військові обстріляли Мирноград на Донеччині, є загиблі та поранені
Рятувальна операція у Мирнграді 13 березня 2024 року. Фото: ДСНС Донеччини

За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, армія РФ вдарила по Мирнограду авіаційною керованою ракетою "Гром-Є" та влучили у п'ятиповерхівку. Всього обстрілом пошкоджені чотири багатоповерхові будинки.

Російські військові обстріляли Мирноград на Донеччині, є загиблі та поранені
Наслідки обстрілу Мирнограда 13 березня 2024 року. Фото: Вадим Філашкін

"Рятувальникам з-під завалів вдалось врятувати 13-річну дитину. Усі поранені отримують медичну допомогу: одна людина перебуває у тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості", — розказав він.

За інформацією прокуратури Донеччини, поранення отримали чоловіки 19, 26 та 44 років, а також жінки 46 та 77 років.

"У потерпілих виявили мінно-вибухові травми, забої голови й тіла, а також перелам. З-під завалів однієї з будівель рятувальники дістали загиблих 76-річну жінку та чоловіка 68 років", — повідомили в прокуратурі.

За фактом обстрілу Мирнограда слідчі розпочали розслідування за статтею 438 ( порушення законів та звичаїв війни) кримінального кодексу України.

Як повідомила пресслужба АТ "Донецькоблгаз", обстрілом пошкоджений наземний газопровід та опора. Без газопостачання залишились 75 квартир.

Російські військові обстріляли Мирноград на Донеччині, є загиблі та поранені
Наслідки обстрілу Мирнограда 13 березня 2024 року. Фото: АТ "Донецькоблгаз"

"Аварійна бригада оперативно виїхала на місце обстрілу та локалізувала аварійну ситуацію, тимчасово відключивши від газопостачання 75 абонентів", — йдеться у повідомленні.

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