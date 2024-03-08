9 березня — 745 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У Херсоні російські війська влучили авіабомбою в будинок: поранення отримав семирічний хлопчик.
- Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова провести мирний саміт за участі представників РФ. Президент Зеленський заперечив це.
- Міністр закордонних справ Естонії Тсахкна анонсував новий пакет військової допомоги та підписання з Україною безпекової угоди.
Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БПЛА на сході
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу ударних безпілотників на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Також повідомляється про загрозу застосування ударних БПЛА на Миколаївщині та Херсонщині.
У Херсоні чутно вибухи
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
"Сильніший той, хто має відвагу білого прапора" — Папа Римський про війну в Україні
Папа Римський Франциск у контексті війни в Україні закликав до перемовин і заявив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора". Він закликав "не соромитися" вести переговори, "поки все не стало ще гірше". Про це він сказав в інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії RSI. "Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть, вам потрібно мати мужність вести переговори", — додав понтифік, однак не уточнив, кого конкретно має на увазі.
Протягом доби на фронті відбулось 58 бойових зіткнень — Генштаб
Протягом доби 9 березня на передовій в Україні відбулось 58 бойових зіткнень, Росія завдала 61 авіаційний удар, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Яка ситуація на фронтах
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 6 атак росіян в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де російське військо намагалося прорвати оборону ЗСУ.
На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 5 атак росіян в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де РФ намагалася покращити своє тактичне положення.
На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, 21 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ.
На Оріхівському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції українських захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку росіяни здійснили артилерійські та мінометні обстріли по районах понад 20 населених пунктів, серед них місто Херсон та Осокорівка, Берислав, Одрадокам'янка, Токарівка, Антонівка, Станіслав Херсонської області.
У Харкові знешкодили розтяжку, яку знайшли у водостоці
У Харкові знешкодили розтяжку, яку знайшли у водостоці на окружній дорозі, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. "Її зробили на основі ручної гранати Ф-1. Ми регулярно знаходимо такі "сюрпризи", — зазначено у повідомленні.
Тривога у північному-східних областях
Тривога у північно-східних областях через загрозу застосування авіаційних засобів ураження російською тактичною авіацією, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Також повітряні сили повідомляють про ракету на Дніпро з Харківщини.
ЗСУ на Харківщині знищили дві російські "Рапіри" та гармату Д-20
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевого кордону" знищили російську артилерію у Харківській області, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Швидке переміщення зброї по Європі має вирішальне значення для стримування РФ — The Economist
Ключовим висновком навчань НАТО Steadfast Defender 24, які розпочалися у січні цього року, буде те, що ще потрібно зробити для забезпечення безперешкодного пересування значно більших сил через національні кордони в разі справжньої кризи або передкризового стану, пише The Economist.
"З часів холодної війни пересування військ по Європі заплуталось в павутині національних правил і митних вимог, в той час, як необхідна фізична інфраструктура, така як надійні залізничні системи й мости, достатньо міцні, щоб витримати вагу танкових транспортерів, була знехтувана", — йдеться у публікації видання.
Міноборони планує відмовитись від консерв для військових
Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів у східній та центральній частині України та оцінив якість польових наборів продуктів, які отримують українські військові, повідомляє пресслужба Міноборони.
"Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом в Збройних силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Справа в тому, що 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб. А, ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових", — сказав Половенко.
Половенко наголосив, що важливо забезпечити умови, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів.
"Згодом планується відійти від консерв та годувати наших захисників та захисниць повноцінними стравами. Адже ми чітко усвідомлюємо, що якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки", — додав заступник міністра.
На Запоріжжі ЗСУ знищили замасковані позиції росіян
Прикордонники-аеророзвідники спільно з побратимами 23 бригади НГУ "Хортиця" за допомогою дронів-камікадзе знищили замасковані позиції росіян на Запорізькому напрямку.
Відео опублікувала пресслужба ДПСУ.
Росія обстріляла прикордонне село на Чернігівщині, є постраждалий
Через російський обстріл прикордонного села на Чернігівщині травми отримав 51-річний чоловік, повідомили в обласній поліції. За їхніми даними, місцевий під час обстрілу заховався в погребі, однак російська міна поцілила прямо туди. Через вибух стеля погребу обвалилася на чоловіка. Він не міг самостійно пересуватися, поліцейські та прикордонники доправили його до лікарні.
Загроза застосування балістики зі сходу
У повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Повідомляється також про ракетну небезпеку на Харківщині.
Франція створює альянс країн, відкритих для введення західних військ в Україну — Politico
Франція будує альянс країн, відкритих для потенційного відправки західних військ в Україну, при цьому поглиблюючи суперечності з Німеччиною, повідомляє Politico.
Зазначається, що міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне під час зустрічі зі своїми балтійськими та українськими колегами у Литві підтримав ідею про те, що іноземні війська в Україні зможуть допомогти ЗСУ зокрема у такій сфері як розмінування.
При цьому міністр відзначив, що Україна наразі не просила західних партнерів відправити війська, однак просила надіслати боєприпаси.
Російська армія обстріляла Херсон, є поранені
Близько 08:40 російська армія вкотре обстріляла Херсон. Троє людей отримали поранення, повідомили в обласній прокуратурі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
США готувалися до можливого ядерного удару Росії по Україні в 2022 році — ЗМІ
Наприкінці 2022 року Сполучені Штати почали "ретельно готуватися" до можливого ядерного удару Росії по Україні.
Про це пише CNN з посиланням на двох високопосадовців з адміністрації президента США Джо Байдена.
Один зі співрозмовників розповів, що "побоювання адміністрації були не просто гіпотетичними - вони ґрунтувалися на певній інформації, яку отримали".
Як пише CNN, з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити плани дій у надзвичайних ситуаціях.
За словами високопосадовця, в адміністрації Байдена вважали, що звільнення від російської окупації Херсона наприкінці 2022 року може стати "потенційним спусковим гачком" для застосування ядерної зброї Росією, яка розглядає можливість її використання в разі "екзистенційної загрози російській державі". Зазначається, що також Росія може розглядати тактичний ядерний удар як стримуючий фактор проти подальших втрат підконтрольних їй територій в Україні і проти будь-якого потенційного нападу на саму Росію.
При цьому російська пропаганда поширювала фейк про українську так звану "брудну бомбу". Американські та західні чиновники відзначили, що "ці заяви не мали під собою жодного підґрунтя".
Пізніше західні розвідувальні служби отримали інформацію, що російські офіційні особи відкрито обговорюють можливість ядерного удару. Як розповів один із чиновників, це "обговорювалося на нижчих рівнях російської системи".
Повідомляється, що США жодного разу не виявили ознак, що Росія вживає заходи для мобілізації своїх ядерних сил. Однак американські посадовці не були впевнені, що дізнаються, чи переміщує Росія тактичну ядерну зброю. На відміну від стратегічної, тактична або бойова ядерна зброя досить мала, щоб її можна було перемістити непомітно і використовувати зі звичайних систем, які вже розгорнуті росіянами на війні в Україні.
Як пише CNN, США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками не лише над розробкою планів на випадок російської ядерної атаки, а й над над передачею попереджень російській стороні про наслідки такого удару.
Крім того, США намагалися заручитися підтримкою країн, що не є членами Альянсу, зокрема, Китаю та Індії, щоб утримати Росію від такої атаки.
Наразі американські і європейські чиновники вважають, що небезпека зменшилася.
Наступне засідання "Рамштайну" пройде 19 березня — ВПС США у Європі
Наступне, 20-те, засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
Про це повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі.
“Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США”, — розповіли у пресслужбі.
Попереднє засідання відбулося онлайн 14 лютого. На ньому обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артилерійських систем і дронів.
Чи відомо, скільки строковиків звільняться у запас — коментарі нардепів
Наразі не можна говорити про кількість звільнених у запас Указом президента військовослужбовців строкової військової служби.
Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповіли народні депутати.
“Під час дії воєнного стану оголошувати кількість звільнених строковиків за указом не є можливим — перше. З іншого боку — цей указ абсолютно адекватний і правильний крок, тому що люди, які перебували на строковій службі, а деякі вже перебувають майже чотири роки, потребують звільнення та визначення своєї подальшої долі”, — сказала народна депутатка з фракції “ЄС”, членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз.
Вона додала, що абсолютно підтримує цей указ, який не забарився після ухвалення відповідного законопроєкту, і надання можливості строковикам звільнитися зі строкової служби.
За її словами, мобілізовані строковики можуть бути мобілізовані лише через 12 місяців. Це закладено у відповідний законопроєкт.
Нардеп із фракції “Слуга Народу”, член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко сказав, що про кількість звільнених у запас строковиків ніхто не буде говорити, але це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися.
“Бо є строковики, які виявили бажання підписати контракт і залишитися. Також ті строковики, які звільнилися, після відповідного терміну, який визначений законом можуть бути або мобілізовані, або виявити бажання підписати контракт, щоб долучитися до ЗСУ”, — додав депутат.
На Харківщині та Сумщині залишається загроза російських диверсійних груп — ДПСУ
На початку березня у Харківській та Сумській областях залишається загроза російських ДРГ. До цього прикордонники спостерігали зниження активності розвідки РФ.
Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"РФ намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують зайти на нашу територію. 7 березня був випадок вибиття такої ДРГ на Сумщині. Наші хлопці щойно виявили цю групу, відкрили по ній вогонь. Також була підтримка артилерійських підрозділів. РФ відступила", — сказав Андрій Демченко.
За його словами, також спостерігають, що російські війська намагаються використовувати розвідку на Харківщині.
Поки матимемо такого "сусіда", звісно, загроза заходу диверсійних груп залишатиметься. Щодня РФ з різного озброєння обстрілює території на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Щодня це близько сотні обстрілів.
Британія готова допомогти Німеччині з постачанням Taurus Україні — Кемерон
Велика Британія готова допомогти Німеччині вирішити проблеми, повязані з постачанням Taurus Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон, передає ZEIT.
За словами Кемерона, наприклад, можливий такий “кільцевий обмін”, за якого Німеччина передасть Британії крилаті ракети Taurus, а Лондон, у свою чергу, поставить додаткові ракети Storm Shadow Україні.
"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України", — сказав Кемерон.
Він додав, що “не буде повідомляти жодних подробиць і не розповість нашим опонентам, що ми плануємо”.
Армія РФ обстріляла Часів Яр та Очеретине, є загиблий та поранений
Вранці 9 березня російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Часів Яр та Очеретине на Донеччині. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Сьогодні Часів ЯР знову потрапив під вогонь ворожої артилерії — смертельне поранення отримав 46-річний чоловік. Пошкоджено 2 багатоповерхівки", — написав він.
Також, за його інформацією, армія РФ обстріляла Очеретине, наразі відомо про одну поранену людину. Обстрілом пошкоджені два будинки.
Експертиза ДНК підтвердила загибель на фронті журналіста Дмитра Сінченка
Експертиза ДНК підтвердила загибель на фронті журналіста й військовослужбовця Дмитра Сінченка.
Про це повідомила його дружина Олена Сiнченко у Фейсбуці.
"Полiтичний аналiтик, публiцист, журналiст-розслiдувач, блогер, активiст, волонтер, боєць Української добровольчої армії із Кропивницького загинув на фронтi", — повідомила Національна спілка журналістів України повідомила у Телеграмі.
Дмитро народився у 1986 році. У війську мав позивний "Перун". Писав для редакцiй "Тижня", "Радiо Свобода", робив матерiали про буднi українських захисникiв.
Із джерел редакції видання "Точка доступу" відомо, що до Української добровольчої армiї він доєднався у лютому 2022 року. Останнiм часом опiкувався матерiальним забезпеченням бiйцiв.
Зв’язок з Дмитром зник наприкiнцi серпня 2023 року, коли, за неофіційною інформацією, він допомагав з евакуацією побратимів. На той момент його пiдроздiл дислокувався у Донецькій області. Довгий час про долю захисника нiчого не було вiдомо.
16-річний хлопець загинув внаслідок обстрілів Нікопольщини вранці 9 березня
16-річний хлопець загинув внаслідок обстрілів Нікопольщини вранці 9 березня. Поранено також 22-річного чоловіка. Він у важкому стані в лікарні. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін.
Поранений внаслідок авіаудару по Херсону хлопчик — у стабільному стані — лікар
Семирічний хлопчик, який травмувався внаслідок авіаудару російських військ по Херсону, перебуває у стабільному стані. Життю дитини нічого не загрожує.
Про це повідомив у коментарі Суспільному заступник директорки з медичної частини Херсонської обласної дитячої лікарні Станіслав Бумбу.
"Хлопчика доставили до нас з мінно-вибуховою травмою, скалковим пораненням стопи. Також дитина отримала баротравму та контузію. Зараз хлопчик стабільний, йому нічого не загрожує. Сьогодні з ним будуть працювати психологи та ми проведемо дообстеження", — розповів лікар.
За його словами, матері травмованої дитини пропонували вивезти їх хоча б до Миколаєва, але вона відмовилась.
"Мати наразі не хоче евакуюватися. Ми пропонували вивезти хоча б до Миколаєва, але мама сказала, що ні, вони залишаються в місті", — розповів Бумбу.
Російські війська вночі 8 Березня скинули авіабомбу на Херсон, влучили у будинок, поранена 7-річна дитина. З вибуховою травмою та контузією хлопчика ушпиталили.
Зранку армія РФ випустила ракету по Одещині
Зранку 9 березня армія РФ атакувала Одещину з літака тактичної авіації, випустивши ракету Х-31.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Ракета влучила в поле поза межами населеного пункту. Люди та інфраструктура не пошкоджені. Військові зазначили, що літак заходив з акваторії Чорного моря.
В Одеській області сигнал повітряної тривоги пролунав о 9:02. Після цього у Повітряних силах повідомили про ракету з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району. Відбій дали о 9:22.
Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Донеччини, пошкоджені понад 100 цивільних об'єктів
Російські окупаційні війська протягом 8 березня 24 рази били по населених пунктах Донеччини та 1632 рази обстріляли лінію зіткнення. Обстрілами пошкодженні 122 цивільних об'єкти.
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
За інформацією поліції армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Донеччини, серед яких:
- міста Мирноград, Новогродівка, Сіверськ, Торецьк,
- селища Південне, Удачне,
- села Бердичі, Бокове, Максимільянівка, Світле, Сокіл, Шахове та Успенівка.
"Пошкоджено 122 цивільних об’єкти – 73 житлових будинки, лікарні, школи, підприємство, гуртожитки, відділення банку, магазин, адмінбудівлю, будинок для людей похилого віку, 28 автомобілів, критичну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції Донеччини, армія РФ тричі вдарила по Мирнограду, поранення отримали двоє людей. Обстрілом пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, промислові та соціальні об’єкти.
По фермерському господарству у селі Світле російські війська завдали авіаудар ракетою-бомбою "Грім-Е". А Новогродівку обстріляли ракетами "С-300" та "Смерчами", поранення отримали двоє людей, зруйновані та пошкоджені 37 будинків, лікарня та підприємство.
"У Сіверську російські терористи вдарили дроном по цивільному автомобілю та поранили двох людей у ньому", — розказали в поліції.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Також поліцейські з населених пунктів Донеччини евакуювали 4 904 людини, з них 96 дітей.
Залужний взимку пройшов ВЛК, де його визнали непридатним — ЗМІ
Ексголовнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії. Він також ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.
Про це пише ZN.UA з посиланням на свої джерела.
За даними видання, після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Залужний рішенням президента був виведений у розпорядження міністра оборони. Зазначається, що при цьому якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони йому не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою, пише видання.
Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон, редакції ZN.UA невідомо.
“Кількатижнева затримка з рішенням питання повʼязана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в указах президента; відтак юридично немає чіткої ясності, хто має звільняти Залужного в званні Генерала з військової служби — міністр оборони своїм наказом, чи президент своїм указом, як раніше звільняли Генералів армії України”, — йдеться у статті.
Також зазначається, що, згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням. Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це складає 1762 гривні на місяць, пише видання.
Суспільне намагається отримати коментар у Міноборони.
Поранена людина, пошкоджені 20 будинків, ліцей та цивільна інфраструктура: наслідки обстрілів Сумщини
За добу 8 березня російські військові обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Загалом було нараховано 290 ударів.
У Нацполіції продовжують документувати наслідки обстрілів.
Внаслідок обстрілу Середино-Будської громади один чоловік отримав поранення.
За даними правоохоронців, було пошкоджено 20 приватних домоволодінь.
Також пошкоджень зазнали будівля ліцею, два об’єкти цивільної інфраструктури, газопровід, 2 гаражних приміщення та один приватний автомобіль.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
За інформацією ОВА, під обстрілами були Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади Сумщини.
На Полтавщині працювали сили протиповітряної оборони
У ніч з 8 на 9 березня 2024-го року в Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Усього знищили 12 ударних БпЛА “Shahed”.
Про це написали на офіційному Telegram-каналі Повітряних сил України.
У ніч з 8 на 9 березня у кількох областях України працювала ППО. Усього із території РФ було випущено 15 БпЛА. Повітряним силам вдалося знищити 12. Зробили це в межах Полтавської, Донецької та Дніпропетровської областей.
Тривогу на Полтавщині 8 березня оголошували 8 разів. Останню о 23:12.
Вночі військові РФ завдали 23 удари по Сумській області
Вночі 9 березня російські військові здійснили 4 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 23 вибухи.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Краснопільську громаду обстріляли з РСЗВ (10 вибухів) та артилерії (3 вибухи).
По Середино-Будській громаді були удари з артилерії (5 вибухів) та міномету (5 вибухів).
FPV-дрони, міномети та ствольна артилерія: росіяни атакували чотири прикордонні громади Чернігівщини
За добу 8 березня росіяни атакували чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада: 25 вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Грем’яч та вісім вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Ясна Поляна.
Семенівська громада: 13 вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії та два приходи, ймовірно, з FPV-дрона в напрямку села Прогрес.
Три вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм в районі села Луб'яне.
Один прихід, ймовірно, FPV-дрон та чотири вибухи, ймовірно, зі ствольної артилерії в напрямку села Карповичі.
Сновська громада: дев'ять вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Єліне.
Городнянська громада: п'ять вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії в напрямку села Гасичівка.
На польському кордоні в чергах перебуває 2300 вантажівок — Демченко
На кордоні з Польщею на ранок суботи, 9 березня, в чергах перебуває 2300 вантажівок на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів.
Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
“Найбільше на пунктах пропуску Ягодин, Шегині. Там польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують в бік Польщі. За минулу добу в бік України на пп Ягодин перетнуло близько 70 вантажних ТЗ, а в пп Шегині — близько 20”, — розповів Демченко.
За його словами, вночі від польської сторони отримали інформацію, що польські фермери начебто вирішили припинити тимчасово блокування руху по напрямку пп Краківець. Це може тривати до 13 березня.
“Але чи справді це так, будемо бачити”, — додав Демченко.
Щодо інших категорій транспорту, зокрема, легкових авто та автобусів, то тут, за його словами, ускладнень немає в обох напрямках. В українські пункти пропуску прибувають і гуманітарні вантажі, і інші важливі вантажі для України, розповів Демченко.
На Херсонщині за добу загинули двоє людей, ще двоє поранених. Армія РФ обстріляла 19 населених пунктів
Внаслідок російської збройної агресії за добу на Херсонщині загинули двоє людей, ще двоє, зокрема дитина, — поранені. Російські війська обстріляли 19 населених пунктів області.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними ОВА, військові РФ били по Тягинці, Миловому, Качкарівці, Білозерці, Томариному, Михайлівці, Ольгівці, Гаврилівці, Кізомису, Антонівці, Веселому, Козацькому, Велетенському, Приозерному, Софіївці, Станіславу, Садовому, Придніпровському та Херсону. Обстрілювали житлові квартали. Пошкоджені чотири багатоповерхівки та 30 приватних будинків, дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки, йдеться в дописі.
Також Прокудін повідомив, що вночі російські війська вдарили по Херсону з авіації. Авіабомба влучила у багатоповерхівку. Пошкоджена медична установа та припортова інфраструктура.
Російські війська минулої доби 13 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади, повідомили в МВА.Ураження зафіксували у Херсоні, Антонівці, Придніпровському, Садовому та Приозерному. Пошкоджені багатоповерховий будинок, п'ять приватних будинків, будівля лікарні, адміністративна будівля та газогін.
Гатили з артилерії: як минула доба у громадах Миколаївщини
На Миколаївщині протягом восьмого березня армія Росії з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах. Люди не травмувалися.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
У відомстві зазначили, восьмого березня о 09:02, а також дев'ятого березня о 00:54 російські військові завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
На Донеччині від обстрілів поранення отримали дев'ятеро людей
Протягом 8 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччиніпоранення отримали дев'ятеро жителів в області.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його інформацією, поранення отримали:
- двоє людей у Мирнограді,
- двоє людей у Новогродівці
- двоє людей у Сіверську,
- одна людина у Шаховому,
- одна людина уБердичах
- одна людина у Північному.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1878 загинули,
- 4679 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Повітряні Сили: знищили 12 з 15 "шахедів"
У ніч проти 9 березня сили протиповітряної оборони у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей знищили 12 із 15 "шахедів", якими росіяни атакували Україну.
Про це зранку 9 березня повідомили у Повітряних Силах.
Зазначається, що у ніч на 9 березня військо РФ атакувало 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків Чауда – Крим., Приморсько-Ахтарськ – РФ).
До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей", — йдеться у повідомленні.
Упродовж доби армія РФ завдала 323 удари по12 населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 8 березня, російські військові атакували 12 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 9 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 323 удари по містах та селах Запорізької області:
- п'ять авіаційні — по Малій Токмачці й Роботиному;
- атакувала з РСЗВ Роботине та Гуляйполе;
- 67 безпілотників застосувала по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоданилівці, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;
- 249 разів з артилерії обстріляла Гуляйполе, Оріхів, Новопавлівку, Преображенку, Левадне, Приморське та інші прифронтові міста та села.
"Надійшло щонайменше 15 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Збиті БпЛА та обстріли Нікопольщини. Як минула ніч проти 9 березня на Дніпропетровщині
У ніч на 9 березня російські військові атакували два райони Дніпропетровщини. По Криворіжжю вдарили безпілотниками, а Нікопольщину обстріляли з артилерії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Сили ППО збили п'ять дронів, які війська РФ скерували на Криворіжжя. Було і влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа.
Також армія Росії вдарила по Марганцю та одному з сіл громади з важкої артилерії. Загалом на населені пункти випустили понад 10 снарядів.
Загиблих і поранених немає.
За добу російське військо втратило 850 військових — Генштаб
Станом на ранок 9 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 423 160 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 850 військових.
Генштаб: РФ намагається прорвати оборону на Новопавлівському напрямку
На фронті протягом минулої доби зафіксовано 63 бойових зіткнення. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян, які 22 рази намагалися прорвати оборону. Також військо РФ завдало 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснило 113 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 березня.
Авіаційних ударів зазнали населені пункти Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове Харківської області; Білогорівка та Макіївка на Луганщині; Дружба, Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі, Новоселівка, Новопокровське, Очеретине, Желанне, Володимирівка Донецької області; Верхня Терса на Запоріжжі та місто Херсон.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Росія заявила про перехоплення 47 українських безпілотників
Міноборони Росії повідомило про перехоплення 47 українських дронів: 1 над Бєлгородською областю, 2 – над Курською, 3 – над Волгоградською та 41 – над Ростовською.
У Таганрозі російська ППО відбила масову атаку безпілотників
У ніч проти 9 березня у Таганрозі Ростовській області РФ пролунали вибухи. Сили російської протиповітряної оборони відбили масовану масову атаку безпілотників. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Він не уточнив, скільки саме дронів атакували регіон.
"Наші сили ППО в Таганрозі відбили масову атаку БПЛА. Наслідки на землі уточнюються", — написав Голубєв у своєму Telegram.
За попередніми даними, загиблих немає, отримав поранення співробітник МНС, який брав участь у виправленні наслідків на землі, згодом повідомив Голубєв.
Над Курською областю збили дрон
Сили ППО збили український безпілотник над Курською областю Росії. Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.
Згодом він додав, що уламки збитого дрона впали на дах поліклініки. Через загрозу вибуху евакуйовані пацієнти реанімації.
У передмісті Кривого Рогу чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.