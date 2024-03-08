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Естонія планує підписати безпекову угоду з Україною та надати новий пакет допомоги
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Естонія планує підписати безпекову угоду з Україною та надати новий пакет допомоги

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Естонія планує підписати безпекову угоду з Україною та надати новий пакет допомоги
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна під час пресконференції за підсумками зустрічі з голів МЗС країн Балтії, України та Франції у Вільнюсі 8 березня 2024 року. Фото: AP

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна анонсував підписання безпекової угоди з Україною та виділення нового пакета військової допомоги.

Відповідну заяву Тсахкна зробив під час пресконференції за підсумками зустрічі з голів МЗС країн Балтії, України та Франції у Вільнюсі 8 березня.

"Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань. Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку", — сказав міністр.

Тсахкна також зазначив, що наступного тижня Естонія має хвалити новий пакет військової допомоги для Києва.

Раніше, 4 березня, Україна розпочала переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

З якими державами Україна підписала аналогічні безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією.

24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.

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