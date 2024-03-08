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Ердоган запропонував посередництво у мирних переговорах за участю Росії, але Зеленський заперечив
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Ердоган запропонував посередництво у мирних переговорах за участю Росії, але Зеленський заперечив

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Туреччина
Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: AP

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував провести "мирний саміт" за участі Росії, на що глава України Володимир Зеленський відповів, що "не бачить" участі росіян у такому заході.

Таку пропозицію президент Туреччини озвучив під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським 8 березня.

"Ми готові прийняти мирний саміт, у тому числі за участі Росії. Чорноморська ініціатива запобігла глобальній продовольчій кризі. У цій залі раніше була укладена та домовленість. Ми, як і раніше, готові надати найкращу підтримку для досягнення нової угоди", – сказав глава Туреччини.

Він також наголосив на підтримці територіальної цілісності та незалежності України.

"Зберігаючи нашу солідарність з Україною, ми продовжуємо нашу роботу, щоб завершити війну справедливим миром на основі переговорів", — сказав Ердоган.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що "ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують та вбивають", маючи на увазі російських представників на мирних переговорах.

"Ми хочемо отримати результат — справедливий світ для України. Спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть запрошені представники Росії", — пояснив свою позицію Зеленський.

Також глава України поінформував, що під час свого візиту до Туреччини провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу країни.

"Ми готові рухатися максимально оперативно в реалізації проєктів, які ми обговорювали. І я дуже задоволений розмовою з компаніями та бізнесом Туреччини, а отже, і тими результатами, які будуть, впевнений, – вони будуть сильними. Готові також швидко розв'язувати й усі питання щодо економічної співпраці, зокрема у відбудові, а також у просуванні необхідних нашим народам двосторонніх угод", — сказав Зеленський.

Він додав, що також було підписано угоду, яка спрощує торгівлю між Україною та Туреччиною, яка усуває перешкоди для бізнесу. Зокрема, за його словами, на рівні міністерств оборони укладено й низку важливих документів. Деталей Зеленський не розповів.

8 березня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Туреччини. Востаннє Зеленський приїжджав до країни у липні минулого року.

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