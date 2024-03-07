8 березня — 744 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
- Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.
- Велика Британія надасть Україні 10 тисяч дронів.
- Чехія зібрала необхідні гроші для закупівлі артилерійських боєприпасів для української армії.
У передмісті Кривого Рогу чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Армія РФ скинула авіабомбу на будинок в Херсоні, поранена дитина
Ввечері 8 березня 2024 року армія РФ атакувала Херсон, поранена 7-річна дитина. Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Пораненого хлопчика ушпиталили з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами, йдеться у повідомленні.
Російські військові обстріляли автівку у Сіверську на Донеччині — двоє людей поранені
8 березня у місті Сіверськ на Донеччині двоє чоловіків поранені внаслідок влучання російського ударного FPV-дрона в автівку. Про це повідомила прокуратура Донеччини.
"64-річного водія доставили до лікарні з опіками у тяжкому стані, а його 85-річний пасажир 85 років — з контузією й пораненням руки", — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
Київ — повітряна тривога.
Зеленський передав Ердогану список українських полонених, серед яких й репресовані кримські татари
Глава України Володимир Зеленський під час візиту до Стамбулу 8 березня передав президенту Туреччини Реджепу Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія. Серед них й репресовані кримські татари.
Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Ердоганом.
"Передав сьогодні список громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією та утримуються в тюрмах і таборах, у надзвичайно жорстоких умовах", — сказав президент України.
Також Зеленський наголосив, що "маємо звільнити всіх, і військових, і цивільних, і тих, хто потрапив у полон під час захисту свого народу". А також тих, хто "зазнає репресій тільки через те, ким вони є", зокрема він назвав Нарімана Джеляла, Леніє Умєрову, Сервера Мустафаєва та інших.
Естонія планує підписати безпекову угоду з Україною та надати новий пакет допомоги
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна анонсував підписання безпекової угоди з Україною та виділення нового пакета військової допомоги.
Відповідну заяву Тсахкна зробив під час пресконференції за підсумками зустрічі з голів МЗС країн Балтії, України та Франції у Вільнюсі 8 березня.
"Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань. Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку", — сказав міністр.
Тсахкна також зазначив, що наступного тижня Естонія має хвалити новий пакет військової допомоги для Києва.
Російські військові обстріляли з артилерії Бердичі та Південне — поранені двоє людей
Російські військові 8 березня обстріляли з артилерії селище Південне Бахмутського району та село Бердичі Очеретинської громади Донецької області. Внаслідок цього поранені чоловік та жінка.
Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратуриДонеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"О 10:20 російська обстріляла Південне. 23-річний чоловік, який був на подвір'ї, отримав осколкове поранення. Йому надали медичну допомогу. Об 11:30 російські солдати обстріляли Бердичі. Під час обстрілу поранена 68-річна місцева жителька, яка була у підвалі", — розповіла Анастасія Мєдвєдєва.
За її словами, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.
Ексзаступник голови голови ОПУ Тимошенко отримав посаду в Міноборони
Ексзаступник голови голови Офісу президента України Кирило Тимошенко наразі обіймає посаду штатного радника міністра оборони Умєрова.
Інформацію підтвердили джерела Суспільного в управлінні преси та інформації Міністерства оборони.
Зазначається, що Тимошенко зайняв цю посаду 1 березня 2024 року відповідно до указу про його призначення.
"Основний напрямок діяльності Тимошенка Кирила — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиної інформаційної повістки в Силах оборони України на час дії воєнного стану", — йдеться у повідомленні.
Зеленський назвав три причини, чому президентські вибори в Україні потрібно відкласти
Для того, щоб провести президентські вибори під час війни, потрібно забезпечити умови голосування зокрема для військових та біженців.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.
За його словами, по-перше, щоб провести вибори в військовий час в Україні, треба змінити відповідне законодавство.
По-друге, як наголосив президент, потрібно надати можливість волевиявлення військовим.
"Тут треба підходити з великою повагою до військових, як і в окопах. Треба надати їм можливості волевиявлення. І це дуже важливо, тому що це просто не чесно, коли люди, які захищають нашу землю, не мають можливості голосувати", — сказав Зеленський.
Крім того, за словами президента, потрібно було б забезпечити умови для голосування 7 мільйонам українців, які перебувають за кордоном, а для цього потрібна окрема інфраструктура.
Зеленський зустрівся з Ердоганом
У Туреччині триває зустріч президента Зеленського з президентом Ердоганом. Зеленський заявив, що Україна потребує допомоги Туреччини у звільненні військовополонених, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні.
Також згадав про безпеку в Чорному морі та спільне виробництво з турецькими оборонними компаніями.
Армія РФ атакувала Нікопольщину: поранена жінка, є пошкодження цивільної інфраструктури
Через обстріл Нікопольщини військами РФ поранена 23-річна жінка. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, загалом впродовж 8 березня Нікополь,Червоногригорівську та Марганецьку громади п`ять разів атакували дронами та тричі з артилерії.
Пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та агрофірма. Понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі й авто. Зачепило й лінії електропередач.
Російський безпілотник влучив у цивільне авто у Вовчанську: є загиблі
Щонайменше двоє людей загинули внаслідок влучання FPV-дрона по цивільному авто у Вовчанську близько 15:00 8 березня.
Про удар повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, в авто могла перебувати ще одна особа", — написав він.
Зеленський — про союз РФ та Білорусі: "Дипломатична окупація незалежної держави"
Президент Володимир Зеленський заявив, що так звані союзні відносини між Москвою та Мінськом — дипломатична окупація Білорусі.
Про це глава держави повідомив у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.
"Те, що Путін зробив у Білорусі, — без жертв та без крові, поки що. Тобто вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком, і військами у Білорусі", — сказав Зеленський.
Як зазначив президент, доказом цього є напад російської армії та удари ракетами з території Білорусі у перший день повномасштабного вторгнення.
"Тобто це — дипломатична окупація незалежної держави, а також втрата суверенітету Білорусі", — підкреслив український лідер.
Зеленський: Ціль Путіна в Україні — не окремі території, а вся держава
Президент Володимир Зеленський заявив, що ціллю російського диктатора Володимира Путіна в Україні є не окремі території, а вся держава.
Про це український лідер сказав у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.
"Не вважаю, що його ціль — конкретні території. Те, що ми бачимо, їхні дії, удари по цивільних об'єктах, залякування ракетами населення та публічні висловлювання — усі ці меседжі говорять про те, що вони кажуть, що не виконали завдання й будуть продовжувати", — зазначив Зеленський.
Президент акцентував на тому, що росіяни також виправдовують Гітлера, наводячи приклади з Польщею, що нібито "дратувала Гітлера", тому він напав, проводячи таку паралель між Україною та РФ.
"І всі ці меседжі, свідчать про те, що ціль Путіна — не окремі території. Його ціль — вся Україна. Тому Україні поки, окрім Сил оборони та союзницького партнерства, ніхто нічого не гарантує", — наголосив політик.
Зеленський переконаний, що Путін "не зацікавлений якоюсь територією України, містом, селом або Кримом чи Донбасом".
"Путін зацікавлений зруйнуванням повністю України, приєднанням усіх земель незалежної України до Росії. І він такі речі робить або силою, зброєю, або політично", — додав президент.
Якщо росіяни не залишать ЗАЕС, Україна вимагатиме посилення санкцій — Галущенко
Міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи ухвалену 7 березня резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ про термінове повернення ЗАЕС під повний контроль української влади, заявив, що у разі відмови російської сторони виконувати таке рішення, Україна вимагатиме посилення санкцій.
Про це Герман Галущенко сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Резолюція фіксує весь перелік проблемних питань, які накопичились під час окупації Запорізької атомної станції. Ключовий меседж, який ми доносимо до світової спільноти й, зокрема, до Ради керуючих МАГАТЕ: кожен день перебування росіян на ЗАЕС збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту", — сказав міністр.
Галущенко нагадав, що Україна вперше стала членом Ради керуючих МАГАТЕ після 13-річної перерви, і ухвалення запропонованої українською делегацією резолюції є важливим досягненням.
"У нас є два роки, коли ми будемо представлені у Раді керуючих. У цьому органі — 35 країн, він формує ключові напрямки в діяльності МАГАТЕ. З урахуванням того, що росіяни накоїли з ядерною енергетикою в Україні, дуже важливо, що наш голос буде безпосередньо присутній. Голосування показало, що весь цивілізований світ — з нами", — сказав Галущенко.
Безпілотник РФ атакував рятувальників, коли вони поверталися з гасіння пожежі після удару по Вовчанську
Внаслідок удару безпілотником пошкоджена машина. Рятувальники не зазнали поранень. Надзвичайники поверталися з гасіння пожежі у дитячому садку у Вовчанську, розповів Суспільне Харків речник облуправління ДСНС Євген Василенко.
"Коли поверталися назад до розташування, машину пожежників атакував безпілотник. Попередньо, скинули вибухівку з дрона. Рятувальники не ушкоджені, але машину поки що довелося залишити на місці влучання — пошкоджені щонайменше два колеса, кузов, вилетіли вікна. Цей підрозділ вже неодноразово потрапляв під повторні обстріли під час гасіння пожеж та розбору завалів у Вовчанську", — сказав Василенко.
Зеленський прибув з візитом до Туреччини
Президент Володимир Зеленський 8 березня прибув з робочим візитом до Туреччини, де зустрінеться з очільником держави Реджепом Ердоганом.
Про це повідомило турецьке агентство Anadolu.
Разом із президентом у складі делегації прибув глава МО Рустем Умєров.
На порядку денному Зеленського — двосторонні перемовини з Ердоганом і зустріч команд України та Туреччини в розширеному форматі.
Війська РФ з мінометів обстріляли Ольгівку Херсонської області. Одна людина загинула, ще одна поранена
Вдень 8 березня 2024 року російська армія обстріляла село Ольгівка Тягинської громади Херсонської області.
Про це в Telegram повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
У повідомлення йдеться, що обстріл російськими військами стався близько 12:00. Попередньо відомо, що армія РФ застосувала міномети.
"За попередніми даними, внаслідок вибуху снаряда РФ загинула одна людина, ще одна — отримала поранення. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення окупаційними військами законів та звичаїв війни", — повідомили в прокуратурі.
Цьогоріч на Донеччині почнеться розмінування полів. У 2023 році область не входила у державний план розмінування. На 2024 рік в Донецькій області запланували очистити понад 12 тисяч гектарів. Над розмінуванням сільськогосподарських земель у громадах Донецької області працюватиме кілька операторів протимінної діяльності. Роботи проводитимуть у три черги, повідомила Суспільному Донбас заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА Олена Рибакова. На сьогодні на Донеччині потрібно розмінувати 61 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
На Херсонщині місцевий житель загинув, підірвавшись на міні
На Херсонщині в селі Широка Балка Станіславської громади місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими. Боєприпас здетонував, чоловік унаслідок цього загинув. Прокуратура розпочала розслідування.
"Я в Києві, щоб підняти на сполох весь демократичний світ" — міністр оборони Британії
Міністр оборони Сполученого королівства Грант Шеппс записав відео з центру Києва, де він перебуває з робочим візитом. Шеппс закликав партнерів надавати Україні підтримку, аби переконатися, що вона "виграє цю війну".
"Я в Києві, щоб підняти на сполох демократичний світ – ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну. Сполучене Королівство зробило більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. Тепер кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією", — написав Шеппс.
Росіяни обстріляли Куп'янськ з РСЗВ 7 березня: двоє людей загинули
Росіяни вдарили по Куп'янську ввечері 7 березня з РСЗВ "Ураган", повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Внаслідок обстрілу загинули 65-річна жінка і 58-річний чоловік. Поранення отримав 44-річний чоловік, медики надали йому допомогу на місці. Пошкоджені приватні домоволодіння, житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі.
У тимчасово окупованих містах Запорізької області лунали вибухи. Що відомо
У тимчасово окупованих містах Запорізької області лунали вибухи. Зокрема у Мелітополі та Токмаку.
Про це сьогодні, 8 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Очільник ЗОВА зазначив, що про гучні вибухи повідомили жителі окупованих міст. Так, минулої ночі лунав вибух в Токмаку неподалік району КШЗ. За словами посадовця, цей район росіяни перетворили на військову базу.
Також є повідомлення від жителів, що вчора 7 березня, лунали вибухи в Мелітополі:
"А вчора "бавовнило" в Мелітополі — злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", — йдеться в повідомленні Івана Федорова.
На Донеччині від обстрілів поранені дев'ятеро людей
Протягом 7 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччиніпоранення отримали дев'ятеро жителів в області.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його даними поранені:
- троє людей в Торецьку,
- двоє жителів у Костянтинівці,
- одна людина у Довгій Балці,
- одна людина в Мирнограді,
- одна людина в Новогродівці,
- одна людина у Шаховому.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1878 загинули,
- 4673 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
FPV-дрони, САУ, скиди з БпЛА та міномети: росіяни атакували три прикордонні громади Чернігівщини
За добу 7 березня росіяни атакували три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Городнянську.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- 14 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Бучки.
- Дев'ять вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) по селу Буда Вороб’ївська.
- 18 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Грем’яч.
Семенівська громада:
- Два вибухи (приходи, ймовірно, ствольна артилерія) в районі села Шишківка.
- Два вибухи (приходи, ймовірно, вибуховий пристрій скинутий з БпЛА) в напрямку села Леонівка.
- Шість вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Миколаївка.
- П'ять вибухів (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм) в напрямку села Леонівка.
- Один скинутий з БпЛА предмет із запалювальною сумішшю, який загорівся при ударі об землю в напрямку села Карповичі.
- 15 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Луб’яне.
- 20 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Карповичі.
- 11 вибухів (приходи, ймовірно, FPV-дронів) в напрямку села Заріччя.
- Чотири вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Блешня.
Канада приєдналася до коаліції дронів для України
Канада приєдналася до коаліції дронів для України, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Канади на урядовому сайті за підсумками зустрічі міністра оборони Білла Блера з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.
Зазначається, що Блер високо оцінив військову підтримку України з боку Латвії, і міністри підтвердили, що і Канада, і Латвія продовжуватимуть надавати Україні всебічну військову допомогу.
“З метою подальшого розвитку потенціалу безпілотних літальних апаратів в Україні, міністр Блер пообіцяв, що Канада приєднається до Коаліції з питань безпілотних літальних апаратів при Українській оборонній контактній групі, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Як член Коаліції, Канада продовжуватиме шукати шляхи посилення потенціалу безпілотників в Україні”, — йдеться у повідомленні.
За даними Міноборони Канади, на сьогоднішній день Канада значно активізувала свій внесок у розвиток потенціалу безпілотників в Україні, передавши Україні понад 100 спеціалізованих камер для безпілотників канадського виробництва від компанії L3 Wescam. На додаток до цих безпілотних камер міністр Блер оголосив про додаткову передачу понад 800 безпілотників від компанії Teledyne FLIR минулого місяця у Ватерлоо, провінція Онтаріо.
Міністри також взяли участь у відеоконференції на тему підтримки України, яку провели міністр Європи і закордонних справ Франції Стефан Сежурне і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну.
Зеленський 8 березня відвідає Туреччину — ОПУ
Зранку 8 березня в Офісі президента України підтвердили інформацію про візит Зеленського у Туреччину.
"Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою", — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері. Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.
США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей
Сполучені Штати приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Про це повідомляється на сайті Держдепу США.
“Сполучені Штати оголошують, що приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильно переміщені Росією, і забезпечити притягнення винних до відповідальності”, — йдеться у повідомленні.
Сполучені Штати також підтвердили свою підтримку тексту "Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", раніше оприлюдненої Канадою та Україною.
З мінометів та артилерії: вночі й зранку російська армія обстріляла чотири громади Сумщини
Вночі та зранку 8 березня армія РФ здійснила 5 обстрілів Сумщини. Ударів зазнали Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Зафіксовано 14 вибухів.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
По Краснопільській громаді були удари з мінометів (4 вибухи) та артилерії (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада зазнала мінометного обстрілу (4 вибухи).
У Середино-Будській громаді зафіксовано 2 вибухи з міномета.
На територію Есманської громади скинули 2 міни.
Удар по Чугуєву: дані прокуратури
Внаслідок удару по Чугуєву поранені семеро людей, серед яких дівчинка, якій 3 роки та 8 місяців, а також 16-річний хлопець, повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури. У дівчинки — поріз на нозі. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту ракетою С-300 зі своєї території.
Упродовж доби російські військові атакували 15 населених пунктів Херсонщини: поранені п'ятеро людей
Минулої доби російська армія атакувала 15 населених пунктів Херсонщини. По Новоолександрівській громаді Бериславського району завдала ракетного удару.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він додав, що військові РФ обстріляли Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровське та Херсон.
Поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема снаряди пошкодили три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі театру та музею, газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки.
В області зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди. П'ятеро людей отримали поранення.
Над Одещиною збили 18 безпілотників: є влучання
В Одеській області під час нічної дронової атаки у ніч на 8 березня зафіксували влучання: пошкодило інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані.
Про це повідомили у Силах оборони Півдня.
На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про поранених немає. Над Одещиною вночі збили 18 безпілотників.
За даними Сил оборони, три години підрозділи ППО відбивали хвилі "шахедів", що заходили з різних напрямків і складно маневрували.
Упродовж доби армія РФ завдала 256 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: одну людину поранено
Протягом минулої доби, 7 березня, російські військові атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів дістав поранень 81-річний чоловік, який нині знаходиться у лікарні.
Про це сьогодні, 8 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"81-річний чоловік отримав поранення внаслідок російського РСЗВ-обстрілу по Біленькому. Він у лікарні", — йдеться у повідомленні.
Загалом армія РФ завдала 256 ударів по містах та селах Запорізької області:
- авіацією — по Малій Токмачці й Роботиному;
- застосувала РСЗВ по Біленькому та Роботиному;
- 71 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Малинівку, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку й Омельник;
- 181 раз з артилерії обстріляла Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівку, Омельник та інші прифронтові міста та села.
Надійшло 23 повідомленя про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.", — йдеться у повідомленні.
Авіація Сил оборони 11 разів ударила по окупантах РФ — Генштаб
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому оперативному зведенні 8 березня.
Підрозділи ракетних військ уразили 1 район зосередження особового складу, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 1 склад пально-мастильних матеріалів окупантів РФ.
Війська РФ тричі вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Пошкоджені приватні будинки
У ніч на 8 березня війська РФ тричі били по Нікопольщині з артилерії. Туди поцілили десятком снарядів.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, російські війська вдарили по Мирівській, Марганецькій громадах і по Нікополю. Понівечені 3 приватні будинки й господарська споруда. Люди неушкоджені.
"У решті районів Дніпропетровщини ніч була тихою", – зазначив він.
Армія РФ вночі двічі обстріляла Мирноградську громаду, поранена людина
Вночі 8 березня Мирноградська громада Донецької області двічі потрапила під обстріл російських окупаційних військ — поранена людина.
Про це повідомили у Мирноградській МВА.
"Є поранена людина, якій надано медичну допомогу, загиблих немає", — уточнили у міській військовій адміністрації.
За добу російське військо втратило 880 військових — Генштаб
Станом на ранок 8 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 422 310 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 880 військових.
Повітряні Сили: вночі збили 33 "шахеди" з 37
У ніч проти 8 березня у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей сили протиповітряної оборони збили 33 "шахеди" з 37, якими росіяни атакували Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Зазначається, що у ніч на 8 березня військо РФ атакувало південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed" (район пусків безпілотників — Балаклава, Крим).
До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
"В результаті бойової роботи збито 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей", — йдеться у повідомленні.
РФ намагається прорвати оборону на Новопавлівському напрямку — Генштаб
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому оперативному зведенні 8 березня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ здійснило 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак війська РФ в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 23 атаки війська РФ в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 2 атаки росіян в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, військо РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби окупанти РФ здійснили 3 безуспішні штурмові дії.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.
Генштаб: вночі збили 33 "шахеди", на фронті — 86 бойових зіткнень за добу
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 33 цих ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 23 атаки росіян, на Новопавлівському — 27. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснило 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому оперативному зведенні 8 березня.
Внаслідок російських атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бабелівка Сумської області; Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області; Ямполівка, Андріївка, Григорівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Часів Яр, Іванівське, Новобахмутівка, Очеретине, Уманське, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
МАГАТЕ ухвалило резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під контроль України
Рада керуючих МАГАТЕ 7 березня більшістю голосів схвалила проєкт резолюції про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Йдеться про резолюцію, розроблену Україною, щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій.
Документ закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу разом із військовими із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для гарантування її безпечної та надійної експлуатації.
У Росії заявили про збиті вночі 12 безпілотників
Міноборони РФ повідомило, що вночі система ППО знищила один український безпілотник у Бєлгородській області та ще 11 дронів — були збиті над територією Волгоградської області.
Про постраждалих та руйнування інформації немає.
"Україна може зупинити Путіна", — Байден
Україна може зупинити "марш агресії" по Європі російського диктатора Володимира Путіна, якщо Сполучені Штати будуть разом з Україною і нададуть їй потрібну зброю.
Про це заявив президент США Джо Байдена під час промови до Конгресу.
Він підкреслив, що нині — безпрецедентний момент та незвичайні часи, бо відбувається удар по демократії в усьому світі.
"За кордоном Путін просувається вперед, він вдерся в Україну і сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Американських солдатів на війні в Україні немає. Я сповнений рішучості, щоб так було і далі. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від світового лідерства", — сказав Байден.
Він наголосив, що США не можуть відійти і поставити Україну під ризик, а з нею — Європу і весь світ та дозволяти диктаторам чинити зло. Байден дорікнув колишньому президенту США Дональду Трампу, який нещодавно заявив, що "заохочував" би Росію до агресії проти НАТО.
NYT: між США та Україною виникають взаємні розчарування
Через понад два роки воєнного союзу зв’язки між Сполученими Штатами та Україною демонструють "ознаки зношення", є місце взаємного розчарування. Те, що часто напружує відносини між країнами — фінанси, різні пріоритети та скарги на те, що їх не чують.
Про це пише New York Times.
Для Пентагону роздратування зводиться до того, що американські військові стратеги, зокрема і міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосереджувати свої сили на одній великій битві за раз. Натомість президент Володимир Зеленський витрачає свої сили на битви за міста, які, на думку офіційних осіб США, не мають стратегічної цінності.
Зі свого боку, Україна засмучена тим, що через політичну ситуацію у США є нестача боєприпасів для військ на фронті, через що може страждати моральний дух армії.
Армія РФ завдала удару по Чугуєву на Харківщині
Армія РФ завдала удару по Чугуєву на Харківщині, повідомив голова ОВА Синєгубов. Поранення зазнали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.
Є руйнування поряд з 9-поверховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель та близько 13 авто.
У Харківській області пролунав вибух
У Харківській області пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.
Повітряні Сили України о 23:56 повідомили, що є загроза застосування російських авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.