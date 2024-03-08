8 березня у годинному зверненні до Конгресу президент США Джо Байден 13 разів згадав свого попередника. Дональд Трамп знову, як і у 2020-му, його конкурент на виборах, відтак і головна політична мішень. Трамп, правда, робить так само.

До виборів у США лишається понад півроку, однак уже зараз обговорюють можливість повернення Трампа у Білий дім і прораховують загрози, які це може принести Європі та, зокрема Україні. Заяви Трампа про завершення російсько-української війни за 24 години та погрози припинити фінансування партнерів по НАТО, ба навіть заохотити Росію напасти на тих, хто не збільшує видатки на оборону, лише підживлюють тривогу. Однак чи варто це сприймати серйозно, чи виключно як передвиборчу риторику Трампа та його "стиль" комунікації? І які реальні наслідки для України та світу матиме прихід до влади президента-республіканця — пояснює Суспільне.

Які шанси в Трампа переобратися

За Трампа нині готові проголосувати 48% виборців (за Байдена — 43%). За підсумками "супер вівторка" 5 березня, коли праймериз відбувалися одночасно в 15 штатах США, Ніккі Гейлі — єдина конкурентка Трампа у республіканській партії — вибула з перегонів. Як свідчить нещодавнє опитування університету Квінніпіак, близько половини республіканців і прихильників цієї партії, які підтримали Гейлі, проголосували б за Трампа, 37% — за Байдена, а 12% зауважили, що ще не вирішили, кого підтримати.

Після "супер вівторка" стало ясно: у протистоянні за президентство знову зійдуться 81-річний Джо Байден та 78-річний Дональд Трамп — нинішній та попередній президенти. Причому Трамп, за березневим опитуванням Bloomberg, здобуває перевагу у щонайменше семи ключових штатах США. А ще якраз перед "супер вівторком" Верховний суд США скасував попередню заборону Трампу балотуватися у штаті Колорадо. Її запровадили через роль експрезидента у штурмі Капітолія 6 січня 2021-го. Повернули Трампа у виборчі бюлетені й у штаті Мен, тож поки що єдина заборона, яка ще діє для нього — у штаті Іллінойс.

"Серед опонентів Трампа були надії, що його можуть усунути з виборів або через ці положення про повстання, або, можливо, через численні кримінальні справи. Та я не думаю, що це є реалістичними очікуваннями. Трамп майже напевно стане кандидатом від Республіканської партії, і є реальні шанси, що знову виграє президентство", — розповідає Суспільному Даг Клейн, політичний аналітик Razom for Ukraine, співробітник Atlantic Council.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп під час виступу у "Супервівторок" — найбільший день голосування на праймеріз, де партії визначаються зі своїми кандидатами в президенти, Палм-Біч, штат Флорида, США, 5 березня 2024 року. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Що з судовими справами Трампа

Нині проти Трампа у США висунуто 91 обвинувачення у злочинах у двох судах штатів і двох федеральних округах. Будь-яке з них може призвести до ув’язнення. Трамп уже програв цивільний позов у Нью-Йорку, а також пару великих судових рішень про наклеп. Але разом з тим він домігся, щоб Верховний суд США узявся розглядати рішення про його буцімто ще дійсний "президентський імунітет" на момент скоєння правопорушень. Якщо Трамп виграє, частину справ закриють, або ж відтермінують.

"Ніхто з таким бекґраундом ніколи не міг би виграти вибори. Але в русі Трампа це стало чимось на кшталт надбання. Все, що можна розглядати як напад на нього, лише зміцнює його підтримку. І головне питання у 2024 році полягає в тому, наскільки вона велика", — каже Клейн.

Однак, за словами експерта "Української призми" Олександра Краєва, для мільярдера Трампа (станом на лютий 2024-го статки Трампа оцінювалися в 2,6 млрд доларів — ред) є й інша проблема — фінансова. "Він просто може не вигребти фінансово, тому що навіть та ж справа в штаті Нью-Йорк про незаконне декларування, незаконні бізнес-практики — сумарно це вже понад 454 мільйонів доларів. І допоки він не внесе повну суму як заставу, не може подати на неї апеляцію", — каже Краєв.

У низці інших справ Трампа так само додаються нові й нові мільйонні витрати. До того ж йому треба вести політичну кампанію федерального рівня, а це — десятки мільйонів доларів на місяць. Видання New York Times писало, що експрезидент уже шукав грошей в Ілона Маска, однак той відмовив, заявивши, що цього разу не фінансуватиме нікого з кандидатів.

Колишній президент США Дональд Трамп звертається до медіа перед входом у залу Манхеттенського кримінального суду, Нью-Йорк, 15 лютого 2024 року. Фото: AP Photo/Mary Altaffer

Передвиборча риторика Трампа

На передвиборчих мітингах Трамп багато говорить про те, що у 2020-му у нього вкрали перемогу. "Чотири роки він розповідав, що Джо Байден не виграв вибори 2020-го. І тепер Трамп хоче помститися. Він чітко використовує ці слова — "помста", "відплата", і це, знову ж таки, підживлює підтримку серед його бази", — пояснює Клейн.

Трамп обіцяв змінити американську систему правосуддя, призначити спецпрокурора, який буде розслідувати "злочинну родину Байденів". Він планує скорочення Міністерства юстиції та зміни апарату національної безпеки США, призначення консервативних суддів до Верховного суду. Також, як відзначає CNN, навіть колишні чиновники адміністрації Трампа спантеличені тим, що той може знищити міжнародну систему безпеки та "заохочує" Росію до агресії проти країн НАТО.

Головною загрозою безпеці США Трамп вважає нелегальну міграцію через Мексиканський кордон — бо, мовляв, мігранти "отруюють кров Америки" та обіцяє з приходом на посаду розгорнути "наймасштабнішу в історії країни операцію з депортації мігрантів".

Трамп і проблемний пакет допомоги Україні

Саме тема мігрантів та мексиканського кордону в останні місяці добре знайома українцям — через дискусії про обʼєднання цього питання в один пакет з допомогою для України Конгрес ніяк його не ухвалить. Зараз законопроєкт застряг у Палаті представників, де спікер Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

Джонсон — давній прихильник Трампа: у 2020-му майбутній спікер був на його боці, коли той заперечував перемогу Байдена на виборах. У листопаді в етері CNBC Джонсон заявляв, що сподівається, Трамп переможе на президентських виборах, а "Байден буде президентом лише один термін".

"Якщо пригадати толкієнівський фентезійний всесвіт, це мовби Саруман і той самий голос Саурона. Джонсон просто каже те, що йому диктує велике палаюче гнівне око. Оцим гнівним оком і є Трамп. І затягування бюджетів по Україні, питання кордону, навіть федерального бюджету — вигідно Трампу, бо посилює ентропію в політичній системі Сполучених штатів", — каже Краєв.

Американська журналістка та історикиня Енн Еплбаум у статті для The Atlantic пише, що Трамп не просто хоче заблокувати допомогу для України, але насамперед підірвати зовнішню політику президента Байдена та послабити довіру до США у світі. Еплбаум зауважує, що Джонсон раніше погоджувався з потребою підтримувати Україну — мовляв, інакше дії США лише посилять диктаторів Росії, Ірану та Китаю. Однак під тиском Трампа, ймовірно, змінив думку.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон (в центрі) виходить після пресконференції, Вашингтон, 29 лютого 2024 року. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Трохи передісторії взаємодії України з Трампом

На початку року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи ймовірну перемогу Трампа на виборах, зауважив, що це "людина, з якою потрібно просто вміти працювати". В України вже є досвід роботи з адміністрацією Трампа у 2017-2021 роках, однак, як відзначає Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова, ця співпраця ускладнювалася тим, що "його світогляд щодо України сформований переважно негативною інформацією про неї". "Увесь час йому кажуть: Україна корумпована. Він і сам каже: ну, раз Україна корумпована, тоді вона погана, там погані люди, вони мене не люблять — і це не зміниться", — коментує експерт.

З приходом на посаду президента Трамп згадував, як у 2016-му демократи начебто хотіли завадити йому перемогти й нібито використовували для цього Україну. Держдеп та ФБР, однак, українське втручання у вибори, не підтвердили.

Тоді Україна зʼявилася в іншій історії — про імпічмент Трампу. Приводом для цього стала його розмова з Володимиром Зеленським наприкінці липня 2019-го, у якій Трамп нібито тиснув на українського президента. Трамп вимагав розслідувати дії сина Джо Байдена, Гантера, який був членом наглядової ради української газовидобувної компанії Burisma, що раніше фігурувала у корупційних скандалах.

Але саме за Трампа США вперше надали Києву летальне озброєння — комплекси Javelin, а ще — продали катери Mark VI для українського флоту. Військова допомога від США Україні збільшувалася, а санкції проти Росії, зокрема через нині недійсний газопровід "Північний потік", а також анексію Криму й вторгнення на сході Україну — посилювалися.

"Усе це було не тому, що Трамп вірив у підтримку України, а тому, що його адміністрація на той час була заповнена серйозними експертами із зовнішньої політики, які розуміли, що саме має значення. На жаль, якщо Трамп повернеться на пост президента, ці фахівці — уже ні", — говорить Краєв.

Даг Клейн пояснює: оточення Трампа швидше за все трансформуватиме зовнішню політику країни. На його думку, США будуть відмовлятися від лідерських позицій та скорочувати підтримку союзників.

Зустріч тодішнього президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в межах заходів Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, 25 вересня 2019 року. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Трамп і майбутні відносини з Україною

Попри санкції та зброю для України за час перебування на посаді Трамп водночас намагався підтримувати діалог з президентом Росії Володимиром Путіним. Колись він навіть сказав, що "довіряє йому більше, аніж власній розвідці" і лобіював повернення Росії до "Великої вісімки", звідки РФ вигнали після анексії Криму та вторгнення на сході України. При цьому на передвиборчих мітингах Трамп наголошував: коли б на момент повномасштабного вторгнення президентом був він, нічого подібного б не сталося.

"Коли Трамп говорить, що Росія не вторглася б в Україну за його каденції, він меншою мірою каже про те, що протистоятиме РФ, а радше наголошує, що Байден слабкий. Зокрема, республіканці зараз багато кажуть, що це слабкість Байдена спонукала Росію вторгнутися в Україну. Інстинктивно Трамп хоче бути дружнім з Путіним. Він захоплюється тим, що Путін є диктатором, людиною, яка здатна робити майже все, що забажає. Трамп чітко сказав, що він цього хоче", — говорить Клейн.

Ще одна гучна заява Трампа — про готовність закінчити війну між Україною та Росією за 24 години. "Якщо він так сказав, то дійсно так думав, принаймні саме в той момент. Але чи буде це чіткою визначальною стратегією? Ні, бо в Трампа нема чітких стратегій, у нього, скоріше, реактивна політика", — пояснює Олександр Краєв.

На думку Володимира Дубовика, виключати ймовірність примушення Трампом України до миру з Росією не варто: "В принципі нам треба готуватися, що, якщо він знову буде президентом, буде менше допомоги. Головний важіль тиску на Україну для Трампа — саме те, що США не будуть давати зброю. Інших серйозних важелів для примушення до переговорів з РФ немає".

Та як і мир за будь-яку ціну, так і ймовірну перемогу України Трамп у потрібний момент зможе використати на свою користь, каже Олександр Краєв: "Якщо Трамп побачить можливість отримати якусь іміджеву історію, він це буде робити. Це було у випадку з Сирією, коли він атакував Башара Асада (йдеться про удари США по позиціях Асада у Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї — ред.), бо його переконали, що це дозволить йому показати себе сильним. Це й історія з Кассемом Сулеймані (іранським генералом з "Корпусу вартових ісламської революції", якого США ліквідували на початку 2020-го у відповідь на атаку на американську базу в Іраку та дипмісію в Багдаді — ред.). Те ж саме по Україні. Якщо ми зможемо йому надати історію успіху, він цим скористається".