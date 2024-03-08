Мобілізація, підготовка до контрнаступу, українські дрони в дії, крок до згоди між Польщею та Україною, життя підлітків в еміграції — Суспільне розповідає, що світові медіа писали про Україну у перший тиждень березня.

У США аналізують мобілізацію, та міркують про німецькі "Тауруси"

У виданні The Wall Street Journal видали матеріал про те, як Україна готується до наступного етапу у війні. Серед головних проблем ЗСУ, про які пише американське видання, є недостатньо укріплені фортифікаційні споруди, зокрема під Авдіївкою, а також нестача особового складу через проблеми з мобілізацією.

Про мобілізацію пише і The Washington Post. В статті йдеться про те, що проблеми з нею — це, можливо, найскладніший момент для президента Володимира Зеленського з моменту повномасштабного вторгнення: "Нездатність Зеленського досягти політичного консенсусу щодо мобілізаційної стратегії, — попри те, що протягом місяців вище керівництво знало про гостру нестачу кваліфікованих військових на фронті — призвела до розбіжностей в українському парламенті й ширше — в українському суспільстві".

WP поспілкувалося з депутатами від "Європейської солідарності" та "Голосу", а ще з 31-річним українцем, який приховується від призову. У цих розмовах окреслено, що потрібно для якісної мобілізації: зокрема, "серйозна розмова з суспільством", усвідомлення, що росіяни можуть просуватися далі, визначені строки демобілізації та невпровадження "каральних" методів, таких як позбавлення водійських прав і арешт банківських активів, тих, хто не став на військовий облік.

Bloomberg описав "обережну" політику канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо допомоги Україні: його нерішучість щодо постачання далекобійних ракет Taurus викликає певне обурення союзників — зокрема Великої Британії та країн Балтії. Опитування показують, що німці погоджуються з обережним підходом Шольца щодо ракет. Водночас Bloomberg зазначає, канцлер Німеччини, можливо, зрештою все ж знайде спосіб постачати Taurus, як він це зробив з танками Leopard.

Медіа Близького Сходу — чого бракує Україні для контрнаступу та кого РФ вербує у військо

Al Jazeera пише в одному з текстів про Україну, що стратегічна мета Києва у 2024 році — зробити так, щоб війну РФ відчули в Москві. "Все йде до війни на виснаження, яка буде на руку Росії. Україна почне наступ, це зрозуміло", — говорить в коментарі виданню експертка з геополітичних стратегій Веліна Чакарова. Вона додає, що український контрнаступ у 2023 році був не настільки вдалим, тому що залежав від постачання зброї союзниками. Видання посилається на дані Кільського інституту світової економіки, який підрахував, що зобов’язання партнерів України щодо зброї в серпні-жовтні минулого року були на 87% нижчими, ніж за той самий період у 2022-му. Цього року Україна планує виготовити якомога більше власної зброї.

Подкаст The Take від Al Jazeera повідомляє, що сотні жителів Південної Азії воюють у складі збройних сил Росії проти України. Зокрема це громадяни Індії, Непалу та Шрі-Ланки. Кореспонденти обговорюють у подкасті, що мешканці цих країн з відчаю та заради кращого життя ідуть в армію РФ, однак не усвідомлюють, що на них чекає. Деякі з найманців уже зникли безвісти чи мертві.

Японські медіа — про тиск санкціями на РФ і вагу ідентичності українців

Tokyo Shimbun опублікувало інтерв’ю з Такаші Хірано, японським дипломатом, письменником і фотографом, який з 2008 року працює в Україні й зокрема є автором колонок для "Укрінформу".

Хірано наголошує на відмінностях між процесами в суспільстві у РФ та Україні. З початком повномасштабного вторгнення українські ЗМІ лишаються здебільшого незалежними, а громадянське суспільство відіграє важливу роль у формуванні політики. Натомість у Росії в людей сформоване смирення: хоч би що вони робили, влада їх буде утискати.

Крім того, Хірано каже, що РФ транслює хибні наративи про одну мову, одну релігію — православ’я — та "один народ" з українцями. Та додає, що за російською ідентичністю стоять "великі перемоги" як-от під час Другої світової війни, а якщо РФ зараз програє, ця ідентичність зникне, росіяни стануть нацією, що програла. "Доведеться заперечувати їхній власний історичний наратив", каже японець.

Мічітаку Хатторі, професор Центру слов’янських та євразійських досліджень Університету Хоккайдо в інтерв’ю японському виданню Yomiuri звернув увагу, що Росія збільшила ВВП на 3,6% завдяки експорту пального. У неї є енергетична потужність і високий рівень продовольчої самозабезпеченості, також РФ знаходить лазівки для санкцій — через Китай і Казахстан.

Проте, каже Хатторі, хоча економічні санкції й не зупинили російське вторгнення, вони завдають Росії шкоди. Зокрема, якщо санкції триватимуть, РФ буде мати великі проблеми з технологічним розвитком.

Британський мовник — про підлітків в евакуації та харківську оперу

BBC цього тижня випустило репортаж про трупу Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Заклад готується відновити роботу в підземному приміщенні, щойно отримає дозвіл від військової адміністрації.

В опері в укритті не буде гардеробу, оздоблень і шампанського. Театр зняв російський репертуар, що до вторгнення становив 40% постанов. Понад половина колективу все ще живуть в евакуації — у Словаччині, один співробітник загинув на фронті, ще кількох мобілізували, деякі стали внутрішніми переселенцями. Режисер адаптує партитури під меншу кількість виконавців.

BBC також надрукувало статтю про життя підлітків з Миколаєва, які евакуювалися до Європи, а влітку 2023 року ненадовго повернулися, аби зібратися на шкільний випускний. У матеріалі порушена проблема втраченого дитинства, вкрадених підліткових мрій та швидкого дорослішання, до якого спонукала війна.

Трупа проводить репетицію в Харківському національному академічному театрі опери та балету, в той час, як за 40 км від міста вже зафіксоване скупчення тисяч російських військ, Харків, 5 лютого 2022 року. Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Польща — про реакцію на фермерські протести, успіхи українських БпЛА та підготовку бомбосховищ

Держсекретар Міністерства оборони Польщі Павел Залевський в інтерв'ю RMF24 заявив, що "Польща не має наміру посилати війська в Україну". Так він прокоментував нещодавні слова президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключив відправку військ західних країн в Україну. Натомість польський посадовець пропонує надати Україні ракети великої дальності, зокрема з Німеччини та США. "Це те, що допоможе Україні, але водночас не збільшить ризик з нашого боку", — пояснює Залевський.

Також в інтерв’ю йшлося про проблему з укриттями в Польщі. Залевський зізнався, що не знає, де найближче укриття біля його дому. Але додав, що МВС та Міноборони Польщі працюють над проєктом закону про цивільний захист. А в усіх новобудовах буде передбачене місце для сховищ.

Експерт Центру досліджень Східної Європи Варшавського університету Адам Еберхардт кілька днів тому повернувся з Києва. Він розповів RMF24 про високий рівень обурення в українських медіа польськими протестами на кордоні з Україною. "Мені здається, обидві сторони відреагували надто емоційно, особливо українська", — говорить Еберхардт.

У розмовах з експертом українці пояснювали, що не хочуть відмовлятися від торгівлі з ЄС, тому що, на їхню думку, так вони ніколи не приєднаються до Євросоюзу. Еберхардт називає таку позицію "часткою україноцентризму" і нерозумінням, як працюють механізми ЄС — потрібно домовлятися, а не висувати вимоги. Проте експерт позитивно оцінив заяву заступника міністра економіки України Тараса Качки, що Україна готова тимчасово обмежити торгівлю з ЄС.

У виданні Rzeczpospolita вийшов матеріал про протистояння дронів в російсько-українській війні. Там зазначається, що Україна наростила виробництво безпілотників, завдяки чому може вражати Чорноморський флот РФ, бази в Криму, б’є по Курській, Брянській та Бєлгородській областях, завдає ударів по Санкт-Петербургу, Тулі, Калузі.

В тексті зазначається, що українські війська намагаються завадити спорудженню російських оборонних ліній, вражають паливні склади та нафтопереробні заводи. Чотири з них вже скоротили виробництво, що загрожує дефіцитом пального на внутрішньому ринку РФ вже навесні. Насамперед постраждає від цього армія Росії.