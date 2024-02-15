Колишній президент США Дональд Трамп у разі переобрання на виборах у листопаді 2024 року, буде прагнути до мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми словами, радники Трампа обговорюють питання про те, як "посадити за стіл переговорів" президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна. Як зазначає один з радників колишнього президента США, обіцянки припинити надання військової допомоги Києву можуть допомогти переконати Україну розпочати переговори.

Серед можливих кроків, які Трамп збирається зробити, джерела також називають скорочення зобов'язань США перед деякими країнами НАТО. Як зазначає агентство, якщо такі ініціативи будуть реалізовані, вони "перевернуть десятиліття політики США" і зруйнують Альянс.

Трамп на передвиборчому мітингу в штаті Південна Кароліна 10 лютого розповів про одну з зустрічей з лідерами країн НАТО під час перебування президентом США. За його словами, тоді один з іноземних колег запитав його, чи готові США захистити Альянс у разі нібито можливої загрози з боку Росії, якщо хтось із союзників не заплатить внески на колективну оборону в НАТО. Трамп відповів, що не буде захищати таку країну, а також заохочує Росію "робити все", що вона хоче. Експрезидент не уточнив, коли і де відбулася ця розмова та хто був його співрозмовником.

Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020-му — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, Трампу не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування The New York Times та Сієнського коледжу, у Трампа і Байдена майже однакові відсотки підтримки. Але що важливо у цьому опитуванні: Трамп випереджає Байдена в пʼяти з шести ключових штатів, де той виграв у 2020-му, і які, ймовірно, визначатимуть переможця президентських виборів 2024 року.