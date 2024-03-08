Еммануель Макрон допустив можливість відправлення французьких військ в Україну. Західні союзники зібрали майже всі кошти на 800 тисяч боєприпасів для України. Велика Британія надасть Силам оборони 10 тисяч дронів. Адміністрація Байдена обговорює надання Україні $200 млн із грошей Пентагону.

Швеція офіційно приєдналася до НАТО. МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії та начальника Чорноморського флоту РФ. МАГАТЕ ухвалило резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під контроль України.

Трамп викликав Байдена на дебати. Найбільш високооплачуваним актором 2023 року став Адам Сендлер.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади спостерігають за небом у пошуках російських дронів на лінії фронту поблизу Бахмута, Донеччина, 6 березня 2024 року. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

Рятувальники дістають тіла матері з немовлям з-під завалів в Одесі, 2 березня 2024 року. Російська армія вчергове обстріляла Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. Один дрон влучив у багатоповерховий будинок, через що впали кілька поверхів одного з підʼїздів. 12 людей загинули, серед них — пʼятеро дітей. Фото: State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/REUTERS

Рідні сімʼї Кравців біля труни загиблого Сергія, Одещина, 5 березня 2024 року. У селищі Раухівка попрощались з родиною військовослужбовців, які загинули під час атаки дронів на місто 2 березня. Тетяну та Олега Кравця, а також їхніх трьох дітей — семимісячну Лізу, 8-річну Злату та 9-річного Сергія — поховали на сільському кладовищі у Мариновому. Фото: Тетяна Джафарова/Суспільне

Родичка загиблої в Одесі сімʼї Кравців плаче у церкві біля труни в селі Раухівка на Одещині, 5 березня 2024 року. Подружжя та їхні троє дітей загинули в Одесі 2 березня, коли російський дрон влучив у багатоповерхівку. Тіла всієї родини Кравців рятувальники знайшли під завалами зруйнованого дому. Фото: Тетяна Джафарова/Суспільне

Рятувальники гасять залишки вогню та розбирають завали на місці удару у Нікополі, Дніпро, 7 березня 2024 року. 6 березня армія РФ з артилерії обстріляла місто. В торговельному центрі сталася пожежа. Загиблих та поранених немає — під час тривоги усі співробітники та покупці пішли у сховище. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

61-річний Анатолій Голубніченко біля свого зруйнованого будинку у селі Сухий Ставок на Бериславщині, 4 березня 2024 року. Під час боїв за правобережжя Херсонщини чоловік втік з села, бо ледь не загинув під російськими обстрілами. Повернувшись після звільнення, побачив розбитий будинок і техніку, вбиту худобу та розграбоване росіянами майно. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Військовий тримає гільзу від відстріляного артилерійського порохового заряду на Бахмутському напрямку, Донеччина, 5 березня 2024 року. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images

73-річна Параска сидить біля вікна у своєму домі у прифронтовому селищі Очеретине в Покровському районі на Донеччині, 4 березня 2024 року. Поліцейські підрозділу "Білий янгол", які займаються евакуацією цивільного населення, марно намагаються переконати жінку та її родину виїхати далі від лінії фронту. Фото: Wolfgang Schwan/Anadolu/Getty Images