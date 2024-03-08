Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків, погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії та змінив командувача Сил підтримки ЗСУ. 7 березня в Одесі російська ракета впала за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.
Еммануель Макрон допустив можливість відправлення французьких військ в Україну. Західні союзники зібрали майже всі кошти на 800 тисяч боєприпасів для України. Велика Британія надасть Силам оборони 10 тисяч дронів. Адміністрація Байдена обговорює надання Україні $200 млн із грошей Пентагону.
Швеція офіційно приєдналася до НАТО. МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії та начальника Чорноморського флоту РФ. МАГАТЕ ухвалило резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під контроль України.
Трамп викликав Байдена на дебати. Найбільш високооплачуваним актором 2023 року став Адам Сендлер.
Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.