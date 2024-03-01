Сили оборони вибили росіян з Красногорівки та відійшли з трьох селищ біля Авдіївки. У лютому українські військові знищили 13 російських літаків. Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ та підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків. В профільному комітеті ВР почали розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання та внесли нові правки.
Макрон не виключив можливості відправити війська в Україну. Байден заявив, що США не будуть цього робити. Пентагон розглядає варіант військової допомоги Україні з власних запасів. Йдеться про суму у $4 млрд. Також Європарламент схвалив 50 млрд євро допомоги Україні. Київ розраховує отримати перший транш у березні.
Невизнане Придністров'я звернулося до Росії з проханням про захист через нібито "посилення тиску" Молдови. Ердоган знову пропонує провести "мирні перемовини" між РФ та Україною на території Туреччини.
У Польщі біля кордону з Білоруссю затримали журналіста УП Ткача, він знімав матеріал про торгівлю з Росією — через Білорусь в Польщу їздять тисячі вантажівок з російською агропродукцією.
Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.