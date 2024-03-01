Сили оборони вибили росіян з Красногорівки та відійшли з трьох селищ біля Авдіївки. У лютому українські військові знищили 13 російських літаків. Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ та підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків. В профільному комітеті ВР почали розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання та внесли нові правки.

Макрон не виключив можливості відправити війська в Україну. Байден заявив, що США не будуть цього робити. Пентагон розглядає варіант військової допомоги Україні з власних запасів. Йдеться про суму у $4 млрд. Також Європарламент схвалив 50 млрд євро допомоги Україні. Київ розраховує отримати перший транш у березні.

Невизнане Придністров'я звернулося до Росії з проханням про захист через нібито "посилення тиску" Молдови. Ердоган знову пропонує провести "мирні перемовини" між РФ та Україною на території Туреччини.

У Польщі біля кордону з Білоруссю затримали журналіста УП Ткача, він знімав матеріал про торгівлю з Росією — через Білорусь в Польщу їздять тисячі вантажівок з російською агропродукцією.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Ветеран, учасник української команди на Змаганнях Повітряних Сил США, під час тренування з метання ядра, Київщина, 27 лютого 2024 року. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Місцеві жителі йдуть повз зруйнований російським ракетним обстрілом залізничний вокзал у Костянтинівці на Донеччині, 25 лютого 2024 року. Внаслідок обстрілу у місті також понівечені церква, приватні й багатоквартирні будинки, понад двадцять магазинів і торговельних павільйонів, три заклади освіти, дві адмінбудівлі. Фото: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

Військовий медик записує дані та показники про стан пораненого українського військового у стабілізаційному пункті на Бахмутському напрямку, де тривають активні бойові дії, Донеччина, 25 лютого 2024 року. Бійця щойно евакуювали з поля боя. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images

Люди спостерігають за роботою рятувальників у Дніпрі, 24 лютого 2024 року. Внаслідок влучання дрона в ніч на 24 лютого чотири квартири на восьмому та дев'ятому поверхах багатоповерхівки зруйновані. Тіла двох жителів будинку рятувальники дістали з-під завалів. Ще вісім мешканців — поранені. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Український військовий готується до артилерійського вогню на бойовій позиції на Бахмутському напрямку Донеччина, 26 лютого 2024 року. Фото: Jose Colon/Anadolu/Getty Images

Місцеві жителі отримують продуктові набори, які роздають волонтери у Слов’янську на Донеччині, 26 лютого 2024 року. Фото: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

Олена Кузьменко плаче над тілом 27-річного сина Єгора Волошина, який воював під позивним "Кобзар". Із загиблим сержантом 3-ї окремої штурмової бригади, який загинув у боях під Авдіївкою 21 лютого, попрощались у Павлограді на Дніпропетровщині, 26 лютого 2024 року. Фото: AP Photo/Alex Babenko

Дружина Лілія і 9-річний син Матвій загиблого українського військовослужбовця Андрія Катаненка, який загинув під Авдіївкою, плачуть біля його труни під час прощання з бійцем в Бучі, Київщина, 24 лютого 2024 року. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images