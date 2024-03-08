Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська в Україну

Французький президент Еммануель Макрон допустив можливість відправлення військ в Україну, якщо станеться прорив фронту в бік Києва або Одеси.

Такий гіпотетичний перебіг подій очільник французької держави окреслив на зустрічі з главами політсил 7 березня, повідомив виданню L'Independant лідер комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель.

"Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту в бік Києва або у бік Одеси", — зазначив парламентар.

Окрім цього, Руссель додав, що під час зібрання французький президент використовував карти, аби проілюструвати свої тези.

Раніше стало відомо, що на зустрічі з главами політичних сил Макрон підкреслив, що підтримка України Францією "не має меж".

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".