Рада керуючих МАГАТЕ 7 березня більшістю голосів схвалила проєкт резолюції про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України

Йдеться про резолюцію, розроблену Україною, щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій.

Документ закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу разом із військовими із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для гарантування її безпечної та надійної експлуатації.

В ухваленому документі, окрім цього, висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.

"Російська Федерація відкрито демонструє ворожість до Агентства та свідомо підриває довіру до системи нерозповсюдження. Підтримуючи сьогодні розроблену Україною резолюцію, країни надішлють чіткий сигнал Росії припинити свою незаконну діяльність. Голос за цю резолюцію демонструє відданість МАГАТЕ та необхідність повернення безпеки на найбільшу атомну електростанцію Європи. Адже майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за зусилля, які докладаються Агентством для врегулювання ситуації довкола окупованої ЗАЕС.

Що відомо про присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії створили у 1957 році як структуру, яка мала запобігти розповсюдженню ядерної зброї та технології з її виготовлення. Іншою її функцією став контроль за мирним використанням атомної енергії у світі, зокрема створення стандартів ядерної безпеки.

Керівними органами МАГАТЕ є Секретаріат, Генеральна конференція та Рада керівників. Нині генеральним директором є аргентинець Рафаель Гроссі. Він має 6 заступників.

12 січня експертам агенції продовжували блокувати доступ до деяких енергоблоків Запорізької АЕС

3 січня у МАГАТЕ повідомили, що експертам не дали доступу до деяких залів енергоблоків Запорізької АЕС.

5 грудня На ЗАЕС відбулась чотирнадцята ротація місії МАГАТЕ. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія".

3 листопада пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України повідомила про успішно проведену чергову ротацію місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій ЗАЕС. Це вже 14 група експертів Агенції від початку встановлення постійної моніторингової місії.

3 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про успішно проведену ротацію;

28 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки;

25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ затвердила призначення Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки, який починається на початку грудня 2023 року;

Під час одинадцятої ротації представників МАГАТЕ на ЗАЕС, українські сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії;

2 вересня МАГАТЕ успішно провела одинадцяту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС;

2 березня 2023 року на Запорізькій атомній електростанції відбулася шоста ротація групи експертів МАГАТЕ;

4 листопада 2022 року на Запорізькій АЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ;

7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вдвічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Так, відбулася перша ротація. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ;

1 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До складу місії входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії у ній немає.