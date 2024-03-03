Ракетні удари по Мирнограду та Покровську на Донеччині: що відомо

О 06:30 3 березня російські війська вдарили ракетою "Іскандер-М" по Покровську Донецької області, в епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки. Попередньо чотири ракети "С-300" окупанти випустили по Мирнограду у ніч на 3 березня.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення внаслідок обстрілу Покровська, а у своїх оселях у Мирнограді зазнали поранень двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік — у них діагностовані мінно-вибухові травми, забої та поранення тіла.

Що відомо про обстріл Мирнограда

Як уточнив Суспільному Донбас в. о. начальника МВА Юрій Третяк, обстріл стався о 23:59 2 березня. Армія поцілила чотирма ракетами, попередньо, "С-300" у два заклади освіти. Мінно-вибухові травми, забої та поранення тіла отримали двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік.

Є руйнування у школах, багатоквартирних будинків, зокрема вибиті вікна. Серед пошкоджених об’єктів щонайменше 12 багатоповерхових та 13 приватних будинків, навчальні заклади, магазин, автобус, уточнили у прокуратурі Донеччини.

Що відомо про обстріл Покровська

О 06:32 3 березня у Покровській МВА повідомили, що у громаді було чутно звуки вибухів. Зранку 3 березня російські військові ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів міста Покровськ Донецької області. Загиблих внаслідок обстрілу немає, поранені 24-річна та 52-річна жінки. Це вже десятий обстріл з початку року, уточнили у МВА.

Армія РФ о 6:30 вдарила ракетою "Іскандер-М".

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