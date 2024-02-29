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"Залишилась одна з небагатьох". Як працює клінічна лікарня Покровська, яка приймає жителів сусідніх громад
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"Залишилась одна з небагатьох". Як працює клінічна лікарня Покровська, яка приймає жителів сусідніх громад

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Клінічна лікарня Покровська, що на Донеччині, приймає на лікування жителів сусідніх громад. Курахівська, селидівська, мар'їнська частково або повністю не працюють. Чи справляється з таким навантаженням персонал медзакладу — у матеріалі.

Житель Курахового Ігор наразі лікується у Покровську. Чоловік тримав поранення 25 лютого внаслідок обстрілу міста:

"Почався обстріл. Третє влучання поруч було. Ліг — і поранення в бік, тазова частина. У Кураховому є лікарня, але там немає хірургів — виїхали. Там волонтери-лікарі залишилися, а хірургів немає".

клінічна лікарня Покровськ Донецька область
Житель Курахового Ігор у клінічній лікарні Покровська, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Наталя потрапила під обстріл у селі Костянтинопольське 22 лютого. Отримала травми голови. Жінка розповідає, першу допомогу їй надавали в Курахівській лікарні.

"У Кураховому тільки починає працювати Курахівська ТЕС — РФ методично її обстрілює, щойно бачать дим з труб… А зима. Курахове замерзає. Тому хворим, якщо тут тепло, затишно, то там холод", — пояснила жителька Костянтинопольського Наталя.

клінічна лікарня Покровськ Донецька область
Жителька Костянтинопольського Наталя у клінічній лікарні Покровська, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами медсестри Покровської лікарні Валерії Дулінової, заклад забезпечений матеріалами, але не вистачає фахівців.

"Останні два місяці навантаження кількості людей збільшилось. Збільшилось (кількість — ред.) з пораненнями, різними травмами, переломами та осколковими пораненнями. Звичайно потрібна допомога, бо хірургічних, травматологічних медсестер не вистачало. Справляємося самі", — зазначила медична сестра Валерія Дулінова.

клінічна лікарня приміщення Покровськ Донецька область
Клінічна лікарня у Покровську, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Лікар-травматолог Віталій Михаленко працює в цій лікарні з 2020 року. Виконує складні операції з протезування суглобів.

"Більше стало людей у зв'язку з відсутністю обласної травматологічної лікарні міста Лиман, де виконувались ці операції. Людям складно їхати у Кропивницький та Дніпро. На даний час залишилась одна з небагатьох лікарень в нашому регіоні, де виконуються різні методи лікування постраждалим при мінно-вибухових травмах", — розповів лікар-травматолог Віталій Михаленко.

Лікар-травматолог клінічна лікарня Покровськ Донецька область
Лікар-травматолог Віталій, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Через загострення ситуації в нашій області. А також через закриття Селидівської лікарні, Курахівської, Мар'їнської важко. Не завжди виходить усіх прийняти, бо обмежений час. Навіть буває і сил не вистачає, тому що не вистачає спеціалістів. Через це певно найбільша проблема", — пояснив ортопед-травматолог Данило Коваленко. 

клінічна лікарня коридор приміщення Покровськ Донецька область
Клінічна лікарня, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

В лікарні також бракує палат та операційних, додав Данило Коваленко.

"У нас велике хірургічне відділення, в якому працюють хірурги, травматологи та уролог. Не завжди вистачає місця для хворих профільних. Також не завжди вистачає місця в операційній. Можуть оперувати й хірурги, і уролог. І іноді користуються нашою операційною щелепно-лицьові хірурги", — розповів Данило Коваленко.

Ортопед-травматолог клінічна лікарня Покровськ Донецька область
Ортопед-травматолог Данило Коваленко, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Віталія Михаленка, аби розв'язувати цю проблему, у лікарні планують створити окреме травматологічне відділення.

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