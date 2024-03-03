Вдесяте з початку року. Російське військо зранку обстріляло Покровськ

Зранку 3 березня російські військові ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів міста Покровськ Донецької області. Загиблих внаслідок обстрілу немає.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Пошкоджені 9 багатоквартирних будинків, 3 приватних домогосподарства та 2 заклади освіти, уточнили у міській військовій адміністрації.

"Вже вдесяте лише з початку поточного року Покровськ опинився під ворожим обстрілом. На місці працюють всі екстрені служби, які обстежують будинки та допомагають мешканцям", — йдеться у повідомленні.

Станом на 8 ранку до контактного центру вже надійшло близько 50 звернень щодо пошкоджень приміщень.

О 06:32 у Покровській МВА повідомили, що у громаді було чутно звуки вибухів.

Внаслідок обстрілу міста пошкоджений підземний газопровід.

"Ворожий снаряд влучив прямо у газову трубу, спричинивши загоряння. Без газу залишаються 1883 квартири. Відновлювальні роботи тривають", — додали у МВА.

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