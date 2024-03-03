Армія РФ вночі обстріляла Мирноград на Донеччині, є поранені

Російські війська у ніч на 3 березня обстріляли місто Мирноград в Донецькій області. Внаслідок обстрілу поранені троє людей, загиблих немає.
Про це повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації.
Як уточнив Суспільному Донбас в. о. начальника МВА Юрій Третяк, обстріл стався о 23:59 2 березня. Армія поцілила чотирма ракетами у два заклади освіти.
"Тип ракет встановлюється. Дві ракети влучили у школу та дві — в ліцей. Є руйнування. Троє поранених цивільних із будинків поруч — при вибуху склом отримали поранення", — розповів Третяк.
Двом пораненим жителям надали медичну допомогу, вони повернулися додому, а ще одну жінку госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує, додав в. о. начальника.
Є руйнування багатоквартирних будинків, зокрема вибиті вікна. Наслідки руйнувань ще встановлюються.
Вода, газ, електрика у місті є.
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