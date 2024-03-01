Чехія планує закупити за кордоном 800 тисяч боєприпасів 155-мм калібру для України. Очікується, що перші поставки Києву відбудуться за кілька тижнів.

Про це у коментарі Bloomberg сказав гендиректор з питань оборонної політики Міноборони Чехії Ян Їреш.

"Ініціатива Чехії – це один із способів "продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії", — сказав Їреш.

За його словами, до ініціативи долучилась низка європейських країн, а Чехія своєю чергою виступить посередником. Які саме держави фінансуватимуть передачу Україні боєприпасів, посадовець не назвав. Їреш додав, що ця інформація, ймовірно, буде розкрита вже після поставки.

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла за кордоном сотні тисяч артилерійських боєприпасів, які могла б доставити в Україну.

Раніше агентство Politico писало, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки. 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023-го голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.