Сонце сховається за хмари: погода в окупованому Криму на 2 березня

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у суботу, 2 березня, теплу та суху погоду +10...+15 градусів, але небо буде затягнуте хмарами.
Про це повідомляє гідрометцентр Росії.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +15 градусів, хмарно;
- Чорноморське — до +11 градусів, хмарно;
- Євпаторія — до +13 градусів, хмарно;
- Севастополь — до +11 градусів, хмарно;
- Алупка — до +13 градусів, хмарно;
- Ялта — до +13 градусів, хмарно;
- Алушта — до +13 градусів, хмарно;
- Судак — до +11 градусів, хмарно;
- Коктебель — до +14 градусів, хмарно;
- Феодосія — до +10 градусів, хмарно;
- Керч — до +9 градусів, мінлива хмарність.
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