Європейська комісія надасть загальні рамкові умови для початку переговорів з Україною про вступ до економічно-політичного блоку у середині березня цього року.

Про це на пресконференції у Києві, 24 лютого, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми вже почали процес скринінгу. Там дуже багато роботи й великий графік. Я вас заохочую виконувати рекомендації Європейської комісії. А зі свого боку, Єврокомісія, надасть в середині березня загальну рамку для переговорів для вступу України", – сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії також наголосила, що її візит в Україну засвідчує непохитну підтримку з боку Євросоюзу на "довгу перспективу".

Вона також додала, що перший транш у розмірі 4,5 мільярда євро у межах чотирирічної програми на 50 мільярдів євро від ЄС, Україна отримає вже у березні цього року.

Кілька днів тому, Фон дер Ляєн заявляла, що переговорна рамка щодо розширення Європейського Союзу буде готова після європейських виборів приблизно на початку літа цього року.

Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

14 грудня 2023 року голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ.