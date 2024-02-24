НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У середині березня Єврокомісія надасть рамкові умови для переговорів щодо вступу України в ЄС — президентка ЄК
ЄСУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітика

У середині березня Єврокомісія надасть рамкові умови для переговорів щодо вступу України в ЄС — президентка ЄК

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ЄС
Президент України Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Маріїнському палаці в Києві, Україна, 24 лютого 2024 року. Фото: AP/Єфрем Лукацький

Європейська комісія надасть загальні рамкові умови для початку переговорів з Україною про вступ до економічно-політичного блоку у середині березня цього року.

Про це на пресконференції у Києві, 24 лютого, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми вже почали процес скринінгу. Там дуже багато роботи й великий графік. Я вас заохочую виконувати рекомендації Європейської комісії. А зі свого боку, Єврокомісія, надасть в середині березня загальну рамку для переговорів для вступу України", – сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії також наголосила, що її візит в Україну засвідчує непохитну підтримку з боку Євросоюзу на "довгу перспективу".

Вона також додала, що перший транш у розмірі 4,5 мільярда євро у межах чотирирічної програми на 50 мільярдів євро від ЄС, Україна отримає вже у березні цього року.

Кілька днів тому, Фон дер Ляєн заявляла, що переговорна рамка щодо розширення Європейського Союзу буде готова після європейських виборів приблизно на початку літа цього року.

Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

14 грудня 2023 року голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Бельгія
Бельгія відкриє Офіси з відновлення у Києві та Харкові — прем'єр країни
Кулеба
Євросоюз до кінця березня надасть Україні майже 170 тисяч боєприпасів — Кулеба
ЗСУ
Зеленський разом із головою ЄК і прем'єрами Італії, Канади та Бельгії вшанували пам’ять полеглих захисників України
Фон дер Ляєн приїхала в Київ у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ
Фон дер Ляєн приїхала в Київ у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ
На початок