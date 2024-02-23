Сьогодні, 23 лютого, українські фермери привезли на пункт пропуску "Краківець-Корчова" сільськогосподарську техніку, знищену внаслідок повномасштабної російсько-української війни.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця подій.

До кордону українські фермери привезли трактори, вантажівку та комбайн, які використовували у прифронтових областях. Техніка — знищена внаслідок російських обстрілів та через замінування полів російськими військовими. Аграрії кажуть, хочуть "показати полякам ціну нашого зерна".

Акцію організувала Всеукраїнська рада аграріїв, подію приурочили до річниці повномасштабного вторгнення.

"Наша мета – показати польським колегам умови, в яких ми працюємо вже два роки. Техніка наших аграріїв, яку ми привезли з різних регіонів України, була знищена російськими загарбниками. Вона була підірвана на українських полях, обстріляна артилерією, спалена окупантами. За кожним комбайном чи трактором стоїть трагічна історія господарства, часом – з людськими втратами. Ми платимо надвисоку ціну за кожну зернину", — пояснив голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун.

За словами заступника голови Всеукраїнської Аграрної Ради Дениса Марчука, аграрний сектор України зазнав через війну збитків на понад 80 млрд доларів.

"Ми розуміємо, що в межах єдиної аграрної політики ЄС, сьогодні європейським фермерам теж не легко, і полякам зокрема, але перекривати пункти, якими рухається транзитом українська продукція — це не вирішення ситуації", — каже Денис Марчук.

Одночасно на цьому ж пункті пропуску відбувається акція протесту українських перевізників, вони поставили намет та перевіряють всі вантажівки, які в’їжджають в Україну.

За словами організатора акції Володимира Михайлевича, аналізуючи дату завантаження вони розуміють чи ця польська вантажівка проїхала без черги й змушують її чекати обабіч дороги.

"Вимоги дуже прості — розблокувати кордони, вона є дзеркальною акцією на події, що відбуваються з польської сторони. Всі знають, що тримають наших водіїв, водії живуть тижнями перед кордонами й немає жодних умов", – каже Володимир Михайлевич.

Як повідомила Суспільному речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська, понад 1800 вантажівок очікують на в’їзд в Україну у чотирьох заблокованих пунктах пропуску, суміжних із Львівщиною.

"Ми не бачимо, щоби впродовж останньої доби відбулася якась динаміка в збільшенні пропускних операцій саме стосовно вантажних транспортних засобів. Як анонсували учасники цих акцій, одна вантажівка на годину в одному напрямку. Суттєвих змін за кількістю пропущених за добу ми не спостерігаємо", — повідомила Олександра Кучковська.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

6 листопада 2023 року, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада 2023 року до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня 2023 року припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 15:00 години 18 грудня 2023 року польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика – Шегині".

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією.

В Держмитслужбі повідомили, що від ранку, 18 лютого, у вантажному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розпочалася анонсована раніше повна блокада руху вантажівок. Протестувальники не пропускають навіть швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі.

20 лютого польські страйкарі посилили обмеження руху на кордоні. Зокрема блокували рух на трьох пунктах пропуску для легкових автомобілів та автобусів та повністю обмежили рух вантажівок. Того ж дня протестувальники на менш ніж пів години перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Зерно прямувало до Німеччини транзитом через Польщу. Українські перевізники розпочали акцію протесту у відповідь.