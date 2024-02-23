Яка ситуація у заблокованих пунктах пропуску, суміжних із Львівщиною

Понад 1800 вантажівок очікують на в’їзд в Україну у чотирьох заблокованих пунктах пропуску, суміжних із Львівщиною. На ранок, 23 лютого, польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску "Медика-Шегині", "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська" та "Долгобичув-Угринів", які межують із Львівською областю. Також заблокованими залишаються два пункти пропуску на Волинському напрямку — "Дорогуськ-Ягодин" та "Зосин-Устилуг".

Про це Суспільному повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

Рух на пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська", "Шегині" й "Угринів" залишається ускладненим. За її словами, найбільша черга наразі у напрямку "Краківця" — близько 830 вантажівок. Перед пунктом пропуску "Гребенне-Рава-Руська" в черзі близько 520 вантажівок, а перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" — близько 380 вантажівок.

Також на пункті пропуску "Угринів" не функціонує електронна черга. У черзі на виїзд з України — близько 100 порожніх вантажівок, а близько 100 вантажівок з повною масою до 7,5 тонн очікують на в'їзд в Україну.

"Ми не бачимо, щоби впродовж останньої доби відбулася якась динаміка в збільшенні пропускних операцій саме стосовно вантажних транспортних засобів. Як анонсували учасники цих акцій, одна вантажівка на годину в одному напрямку. Суттєвих змін за кількістю пропущених за добу ми не спостерігаємо", — повідомила Олександра Кучковська.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

6 листопада 2023 року, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада 2023 року до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня 2023 року припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 15:00 години 18 грудня 2023 року польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика – Шегині".

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією.

В Держмитслужбі повідомили, що від ранку, 18 лютого, у вантажному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розпочалася анонсована раніше повна блокада руху вантажівок. Протестувальники не пропускають навіть швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі.

20 лютого польські страйкарі посилили обмеження руху на кордоні. Зокрема блокували рух на трьох пунктах пропуску для легкових автомобілів та автобусів та повністю обмежили рух вантажівок. Того ж дня протестувальники на менш ніж пів години перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Зерно прямувало до Німеччини транзитом через Польщу. Українські перевізники розпочали акцію протесту у відповідь.