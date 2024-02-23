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На війні загинули Сергій Погуляйко, Андрій Байбуз та Сергій Волянський з Кіровоградщини
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На війні загинули Сергій Погуляйко, Андрій Байбуз та Сергій Волянський з Кіровоградщини

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На війні загинули Сергій Погуляйко, Андрій Байбуз та Сергій Волянський з Кіровоградщини
Сергій Погуляйко, Андрій Байбуз та Сергій Волянський.

На російсько-українській війні загинули Сергій Погуляйко з Надлацької громади, Андрій Байбуз з Компаніївської та Сергій Волянський з Підвисоцької громади на Кіровоградщині.

Підтвердилась загибель бійця з села Надлак, який з 22 квітня 2022 року вважався зниклим безвісти, Сергія Погуляйка. Він народився 23 квітня 1966 року. Воював в зоні АТО, пішов на війну з початку повномасштабного вторгнення. Сергій загинув у селищі Новотошківське Луганської області.

21 лютого 2024 року внаслідок ракетного удару по Чорнобаївці Херсонської області загинув майор Андрій Байбуз з Компаніївської громади. Він народився 15 листопада 1986 року в селі Мар’ївка. Після школи навчався у ПТУ №9 в Кропивницькому за спеціальністю "Оператор комп’ютерного набору". У 2006 році вступив до Збройних Сил України за контрактом. Учасник миротворчої місії в Косово у 2010 році, воював в АТО. Під час військової служби здобув вищу освіту у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Має низку нагород, серед яких медаль НАТО "За службу миру та свободи", Орден Данила Галицького. Разом з дружиною виховував двох доньок. Прощання з Андрієм Байбузом відбудеться 24 лютого 2024 року в селі Мар’ївка.

Загинув Сергій Волянський з села Покотилове Підвисоцької громади. Він народився 29 жовтня 1992 року в селі Покотилове. Навчався в Торговицькому професійно-технічному училищі №30, де здобув професію кухаря. В армію пішов у 2023 році за мобілізацією. Загинув 18 лютого 2024 року біля населеного пункту Терни Донецької області.

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