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Кропивницькі бібліотеки приймають в дарунок книги. Яку літературу приносять
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Кропивницькі бібліотеки приймають в дарунок книги. Яку літературу приносять

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Кропивницькі бібліотеки приймають книги в дарунок. У Міжнародний день книгодарування Суспільне розпитало, чи вистачає видань і яку літературу дарують.

У Міжнародний день книгодарування в обласну бібліотеку імені Євгена Маланюка прийшла Олена Надутенко. Жінка принесла біблію, публіцистичні праці та літературу з психології.

"Я подарувала шість книжок. Порахувала, що за минулий рік передала бібліотекам Кіровоградщини 250 видань. Це різні установи у Підгайцях, Олександрії, Кальниболоті, Созонівці, Олександрівці. Зокрема, літературний музей Тобілевича, дитяча бібліотека імені Шевченка, Маланюка, Чижевського, Панченка. Усі видання з моєї приватної книгозбірні".

Книгозбірня імені Євгена Маланюка за рік отримала в дарунок від містян понад пів тисячі видань, говорить бібліотекарка Тетяна Левицька. Крім художньої літератури, це – краєзнавчі та історичні книги.

“Ми вдячні читачам за україномовні книги сучасних українських авторів. За два роки (2022-ий та 2023-ий) від держави, на жаль, ми не отримали жодного примірника літератури. Це пов’язано з російським вторгненням”.

Говорить, торік 80% надходжень до бібліотеки – це подаровані книги. Решта – передплата періодичних видань і участь у грантових програмах.

"Наша бібліотека взяла участь у проєкті "Польська полиця" та отримали 50 українських перекладів книг польських письменників. Російською мовою теж запитують, зокрема класику. Такі видання є у закритому фонді бібліотеки. Якщо отримуємо від читачів запит, то тоді видаємо їх".

Цього року завдяки Українському інституту книги отримали 131 примірник.

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