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Миколаївський фехтувальник виборов "бронзу" на європейському турнірі
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Миколаївський фехтувальник виборов "бронзу" на європейському турнірі

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Миколаївський фехтувальник виборов &quot;бронзу&quot; на європейському турнірі
Миколаївський шабліст на отриманні нагороди. Фото: Вадим Байдаченко/НФФУ.

Даніїл Скороход, 16-річний шабліст з Миколаєва, посів третє місце на етапі Європейського кадетського циклу з фехтування, який відбувся у Празі. Це його перша нагорода на європейському рівні змагань.

Про це 14 лютого повідомила Миколаївська міська рада.

Шабліст виступав серед 98 спортсменів з різних країн Європи. Він обіграв своїх суперників зі Швейцарії, України, Італії та Чехії, за що отримав 21 номер посіву в турі прямого вибування.

Після цього, у півфіналі програв болгарину Ніколі Господінову, із рахунком 11:15. Таким чином, Даніїл здобув бронзову медаль.

Раніше найкращим результатом українського фехтувальника було десяте місце на змаганнях в Європі у вересні 2022 року.

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