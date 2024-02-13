Вдень 13 лютого польські фермери на годину заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною — "Корчова-Краківець". Згодом рух відновили, втім на пункті пропуску утворилися черги.

Про те, яка ситуація на ПП "Корчова-Краківець" станом на 21:30, в ефірі телемарафону Суспільному розповів волонтер "Ukrainian Freedom Force Foundation" Сергій Ванат. Чоловік каже, пропуск транспорту відбувається, втім є великі черги.

"Корчова-Краківець" — це єдиний пункт пропуску, який їде. Не в такій кількості, як потрібно, але помалу їде, але фермери теж намагаються його максимально заблокувати. Зараз дуже велика кількість автомобілів, які стоять вздовж дороги в обидва боки. Навіть під час блокади минулого року стільки автомобілів саме на цьому паркінгу не було. На 60 км довкола цього паркінгу все забито. Люди з усіх пунктів пропуску намагаються приїхати сюди. Хто зараз в цю ніч приїде, то будуть стояти приблизно 5-6-7 днів. Залежатиме від того, як буде збільшуватися черга", — каже Сергій Ванат.

За його словами, волонтери вже готуються допомагати водіям, якщо польські фермери перекриють усі пункти пропуску на кордоні 20 лютого. Блокаду анонсували у профспілці "Solidarność".

"Ми готуємося до найгіршого. Наш фонд оголосив про збір коштів, гуманітарної допомоги, продуктів харчування, води. Тому що водії, які стоять в 10-км зоні, де немає ні заправок, ні магазинів, в них закінчиться паливо, продукти харчування, вода. Ми готуємося до найгіршого варіанту, який може бути", — додав волонтер.

Раніше фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 15:00 години 18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика – Шегині".

9 лютого польські фермери розпочали страйк на пунктах пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне-Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин". 10 лютого пункт пропуску "Медика-Шегині" — розблокували.

12 лютого польські фермери відновили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині", а також заблокували пункти пропуску "Долгобичув-Угринів" та "Зосін-Устилуг".