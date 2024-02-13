НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Люди з усіх пунктів пропуску намагаються приїхати сюди": яка ситуація на ПП "Корчова-Краківець"
КордонПОЛЬЩАРегіони

"Люди з усіх пунктів пропуску намагаються приїхати сюди": яка ситуація на ПП "Корчова-Краківець"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Люди з усіх пунктів пропуску намагаються приїхати сюди&quot;: яка ситуація на ПП &quot;Корчова-Краківець&quot;
Черги на кордоні, світлина ілюстративна. Фото: Суспільне Львів

Вдень 13 лютого польські фермери на годину заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною — "Корчова-Краківець". Згодом рух відновили, втім на пункті пропуску утворилися черги.

Про те, яка ситуація на ПП "Корчова-Краківець" станом на 21:30, в ефірі телемарафону Суспільному розповів волонтер "Ukrainian Freedom Force Foundation" Сергій Ванат. Чоловік каже, пропуск транспорту відбувається, втім є великі черги.

"Корчова-Краківець" — це єдиний пункт пропуску, який їде. Не в такій кількості, як потрібно, але помалу їде, але фермери теж намагаються його максимально заблокувати. Зараз дуже велика кількість автомобілів, які стоять вздовж дороги в обидва боки. Навіть під час блокади минулого року стільки автомобілів саме на цьому паркінгу не було. На 60 км довкола цього паркінгу все забито. Люди з усіх пунктів пропуску намагаються приїхати сюди. Хто зараз в цю ніч приїде, то будуть стояти приблизно 5-6-7 днів. Залежатиме від того, як буде збільшуватися черга", — каже Сергій Ванат.

За його словами, волонтери вже готуються допомагати водіям, якщо польські фермери перекриють усі пункти пропуску на кордоні 20 лютого. Блокаду анонсували у профспілці "Solidarność".

"Ми готуємося до найгіршого. Наш фонд оголосив про збір коштів, гуманітарної допомоги, продуктів харчування, води. Тому що водії, які стоять в 10-км зоні, де немає ні заправок, ні магазинів, в них закінчиться паливо, продукти харчування, вода. Ми готуємося до найгіршого варіанту, який може бути", — додав волонтер.

Раніше фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 15:00 години 18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика – Шегині".

9 лютого польські фермери розпочали страйк на пунктах пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне-Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин". 10 лютого пункт пропуску "Медика-Шегині" — розблокували.

12 лютого польські фермери відновили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині", а також заблокували пункти пропуску "Долгобичув-Угринів" та "Зосін-Устилуг".

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
На Одещині затримали чоловіка, який перевозив до кордону призовників
На Одещині затримали чоловіка, який перевозив до кордону призовників
Акція протесту українських перевізників
На Ягодині українські перевізники планують акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів
Вплав через Дністер та минаючи пункти пропуску: на Вінниччині прикордонники затримали трьох чоловіків
Вплав через Дністер та минаючи пункти пропуску: на Вінниччині прикордонники затримали трьох чоловіків
Працюємо для недопущення блокади кордону польськими перевізниками — Деркач
Працюємо для недопущення блокади кордону польськими перевізниками — Деркач
На початок