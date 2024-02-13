Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери 13 лютого заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною — "Корчова-Краківець".

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова", що навпроти українського "Краківець", – мовиться в повідомленні.

За інформацією, яку отримали від польських колег українські прикордонники — блокада буде тривати годину. Там заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну. Пасажирський транспорт може проїжджати без затримок.

Також 13 лютого на сайті польського міністерства опублікували заяву міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкерського. Він вибачився від імені польських фермерів за інцидент із розсипаним зерном з українських вантажівок перед пунктом пропуску "Ягоди — Дорогуськ".

"Як на мене, це не правильна форма протесту, але її часто використовують фермери в різних країнах, — зазначив польський посадовець. — Фермери не стримали своїх емоцій, але варто пам’ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 15:00 години 18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика – Шегині".

9 лютого польські фермери розпочали страйк на пунктах пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне-Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин". 10 лютого пункт пропуску "Медика-Шегині" — розблокували.

12 лютого польські фермери відновили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині", а також заблокували пункти пропуску "Долгобичув-Угринів" та "Зосін-Устилуг".