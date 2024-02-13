Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав розпорядження про призначення ще одного свого заступника. Ним став колишній начальник міської військової адміністрації Новогродівки Олександр Шевченко.

Про це йдеться у повідомленні очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Відповідне розпорядження про призначення підписав 9 лютого. Тепер Олександр Шевченко офіційно починає виконувати свої нові обов'язки — в його повноваженнях будуть культурні, соціальні, релігійні та освітні питання", — написав Філашкін.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін призначив першого заступника голови ОДА Юрія Винокурова, заступника голови Ігоря Бойка та керівницю апарату облдержадміністрації Ольгу Мосіну.

9 лютого Вадим Філашкін підписав розпорядження про призначення Юрія Винокурова першим заступником голови ОДА, Ігоря Бойка — заступником голови ОДА та Ольги Мосіної — керівницею апарату ОДА.

Що відомо про зміни в керівництві Донецької облдержадміністрації

Нового керівника Вадима Філашкіна призначили на посаду очільника ОДА 27 грудня 2023 року. До того обов’язки голови адміністрації після звільнення Павла Кириленка виконував перший заступник Ігор Мороз. Філашкін також був одним із заступників голови ОДА.

9 лютого Вадим Філашкін підписав розпорядження про призначення двох заступників голови та керівниці апарату облдержадміністрації.

На момент призначення Вадим Філашкіна двоє з п'яти заступників, які працювали разом із Кириленком звільнились з адміністрації: Денис Клюшников та Максим Сандига стали державними уповноваженими Антимонопольного комітету. Тож на момент в обладміністрації лишалися перший заступник Ігор Мороз та заступниця голови ОДА Юлія Костюніна.

Як повідомили Суспільному 5 січня, після звільнення призначення Філашкіна, перший заступник Ігор Мороз та заступниця голови ОДА Юлія Костюніна також пішли у відставку. Таким чином всі посади заступників були вакантні.

26 січня 2024 року уряд погодив кандидатури Шевченка та Ключки на посади заступників начальника Донецької обласної військової адміністрації.

9 лютого 2024 року президент України звільнив з посад начальників міських військових адміністрацій Новогродівки Олександра Шевченка та Мирнограда Юрія Ключку.

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