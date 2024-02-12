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"Ми чекали команд, а їх не надходило". Експоліцейський з Херсона про перші дні повномасштабного вторгнення
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"Ми чекали команд, а їх не надходило". Експоліцейський з Херсона про перші дні повномасштабного вторгнення

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Херсон, поліцейський, Антон Ломакін
Поліцейський Антон Ломакін, лютий 2024 року. Фото: колаж/Суспільне Херсон

Колишній патрульний поліцейський з Херсона Антон Ломакін з початком повномасштабного вторгнення вирішив залишились у місті. Допомагав Силам оборони, пройшов через полон, опинився в окупації і з лівобережжя переплив човном до звільненого Херсона. Напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну ми поговорили з ним про те, що допомогло вистояти в перші дні, і що давало силу діяти далі.

Підняли по тривозі

24 лютого 2022 року співробітників патрульної поліції Херсон, де служив Антон Ломакін, підняли по тривозі. Їм повідомили, що Каховку обстріляли російські танки, згадує експоліцейський.

"Уже була зброя на руках і в принципі ми почали працювати за нашими планами. Це була звичайна охорона міста, звичайні патрулювання, підготовка до можливого захоплення міста. І так само початок роботи по мародерам, бо вже тоді 24-го почалась паніка і почались перші випадки мародерства", — розповів Антон.

"Ми чекали команд, а їх не надходило". Поліцейський з Херсона про перші дні повномасштабного вторгнення
Російські військові захопили Каховську ГЕС, лютий 2022 рік. Фото: AP

В те, що почнеться широкомасштабне вторгнення, до кінця ніхто не вірив, говорить експоліцейський. Тому працювали без зайвої паніки та чекали команд від командування.

"На жаль, команд не надходило. Всі розраховували на те, що все буде у нас добре, бо як мінімум у нас є Антонівський міст, котрий російські війська не мають перетнути. Оскільки його по плану, і всі це знали, мають підірвати", — розповів Ломакін.

"Ми чекали команд, а їх не надходило". Поліцейський з Херсона про перші дні повномасштабного вторгнення
Вибухи на Антонівському мосту. Фото: СтратКом ЗСУ/Telegram

Він пригадує, що десь на другий-третій день командування патрульної поліції покинуло Херсон, евакуювалось. Особовому складу запропонували на вибір — або залишатись в місті й захищати свої сім'ї, або виїхати на службових автомобілях.

"Десь чверть нашого особового складу виїхала з командуванням, решта залишилися у Херсоні. Ми всі познімали форму. Але маючи при собі жетони, маючи посвідчення поліцейського, зброю, просто в цивільному одязі ходили патрулювали, боролися з мародерами, допомагали людям", — розповів Антон.

"Ми чекали команд, а їх не надходило". Поліцейський з Херсона про перші дні повномасштабного вторгнення
Мітинг у Херсоні проти російської окупації, березень 2022 року. Фото: Сергій Старков

Всі патрульні, хто залишився у Херсоні згуртувались, розподілили між собою обов'язки та почали працювати. Так тривало до 1 березня — дня, коли армія РФ зайшла у Херсон.

Російський полон

Антон Ломакін потрапив до російського полону у серпні 2022 року. До цього усіляко допомагав Силам оборони виконувати їх бойові завдання.

"Просто я це виконував дуже відкрито. Про це багато хто знав, в тому числі й колаборанти. Швиденько злили, що я поліцейський і про те, чим я займаюся. Розшукувати почали у березні, у серпні прийшли за місцем, де я переховувався, і мене схопили. Мене на той момент мій напарник здав", — поділився Антон.

"Ми чекали команд, а їх не надходило". Поліцейський з Херсона про перші дні повномасштабного вторгнення
Херсон. Одна з камер у катівні російських військових, 21 березня 2023 року Фото: Суспільне

Спочатку його разом з іншими полоненими тримали в ізоляторі на Теплоенергетиків, потім, коли російські війська тікали з Херсона, Антона насильно перевезли до Голої Пристані, згодом — у Чаплинку.

Антон пробув у полоні 114 днів, пройшов через тортури. Витримати, каже, допомогла думка про те, що його сім'я перебуває у безпеці, а ще — що Херсон вже вільний.

"У нас відразу піднявся дух. Ми зрозуміли, що скоріше за все і до нас має скоро дійти", говорить колишній поліцейський.

Випустили Антона Ломакіна у Чаплинці, без будь-яких пояснень. Він опинився на вулиці без документів, тому вирішив добратися додому, за місцем прописки — до окупованих Олешок і вже там чекати звільнення.

Втеча з окупації

Коли російські війська підірвали Каховську ГЕС, Антон забрав свою бабусю, і ще одного знайомого. Втрьох вони сіли на гумовий човен і перепливли на інший берег — до Херсона.

"Обстрілювали нас. Просто пощастило, проскочили, скажімо так. Деяким людям не пощастило, на жаль. Весь шлях проти течії, ми не знади, де там окупанти сидять. Там у кущах, якісь човни запарковані були. Бабусі дали в руку паличку, прив’язали на неї білу ганчірку, і вона сиділа по центру просто, а ми гребли просто", — розповів Ломакін.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін визнав правосуб'єктність "ЛНР" і "ДНР" і заявив, що їх визнають у межах Донецької та Луганської областей. Він додав, що це означає крах Мінських домовленостей.

За три дні, 24 лютого 2022 року, Путін заявив, що Росія вводить війська на територію України з метою проведення “військової операції з денацифікації та демілітаризації”. Одразу після цього звернення близько 5 ранку війська РФ почали обстрілювати об’єкти інфраструктури по всій Україні, а також житлові квартали.

За даними ООН, станом на кінець листопада 2022 року у зв’язку з російським вторгненням в Україну загалом загинули чи дістали поранення близько 16,7 тисячі цивільних українців.

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