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Пропозиції нових назв топонімів четвертої черги у Полтавській громаді: перелік
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Пропозиції нових назв топонімів четвертої черги у Полтавській громаді: перелік

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перелік нових назв вулиць 4 черги
Фото: Суспільне Полтава

У Полтаві робоча група з питань перейменування затвердила нові назви для топонімів, які потрапили до четвертої черги. Тепер депутати мають погодити його і винести на громадське голосування.

Суспільне сформувало перелік вулиць та нових варіантів назв, які обрали на робочій групі.

Нові назви вулиць у Полтаві (четверта черга)

Вул. 8 Березня

  • Вул. Галини В'юн
  • Вул. Руслана Онікієнко

Вул. 9 Травня

  • Вул. Левка Лук'яненка
  • Вул. лікаря Максима Дудченка
  • Вул. Полковника Лазуренка

Вул. Агітаційна

  • Вул. Національної Гвардії України
  • Вул. Родини Єдлічків
  • Вул. Сергія Корольова

Вул. Барикадна

  • Вул. Івана Павловського
  • Вул. Миколи Арандаренка
  • Вул. Генерала Крата

Вул. Безвірницька

  • Вул. Митрополита Феофіла
  • Вул. Стефана Таранушенка

Вул. Бородая

  • Вул. Івана Іскри
  • Вул. Петра Яцика

Пров. Борців

  • Пров. Сергія Гнойового
  • Пров. Олександра Кони́ський
  • Пров. Військових медиків
  • Пров. Генерала Кудрявцева

Пров. Валерія Гасановича Германа-Шахли

  • Пров.Олександра Строніна
  • Пров. Олександра Горячевського
  • Пров. Симона Наріжного

Вул. Визволення

  • Вул. Червоних маків
  • Вул. Олександра Тарасенка
  • Вул. Феодосія Рогового
  • Вул. Генерала Удовиченка
  • Вул. Артема Амеліна

Вул. Гвардійська

  • Вул. Зінаїди Аксентьєвої
  • Вул. Василя Поліщука
  • Вул. Петра Дяченка

Пров. Гвардійський

  • Пров. Сад Шуберта
  • Пров. Павла Голобородька
  • Пров. Четвертого Універсалу

Вул. Героїв-Партизан

  • Вул. Андрія Сербутовського
  • Вул. Пантелеймона Куліша
  • Вул. Олени Теліги
  • Вул. Валентини Радзимовської

Вул. Героїв праці

  • Вул. Родини Вороних
  • Вул. Олекси Ізарського
  • Вул. Леоніда Лимана
  • Вул. Якова Острянина

Пров. Депутатський

  • Пров. Олелька Островського
  • Пров. Федора Попадича
  • Пров. Леся Курбаса
  • Пров. Української Злуки

Вул. Іванівська

  • Вул. Говтвянчицька
  • Вул. Анатолія Дімарова
  • Вул. Гришків Ліс

Пров. Кооперативний

  • Пров. Давида Молдавського
  • Пров. Різдвяний

Вул.Кривоносівська

  • Вул. Миколи Костомарова
  • Вул. Михайла Кравчука

Вул. Макаренка

  • Вул. Антона Цедіка
  • Вул. Миколи Василенка

Пров. Микитенка

  • Пров. Соломона Розенбаума
  • Пров. Анатолія Щербака
  • Пров. Івана Білика
  • Пров. Сергія Дядюши
  • Пров. Валерія Боняківського

Пров. Мясоєдова

  • Вул. Садівника Ґуссона
  • Вул. Ігоря Щербака

Вул. Партизанська

  • Вул. Володимира Ельяшевича
  • Вул. Уласа Самчука
  • Вул. Юрія Липи
  • Вул. Братства Тарасівців

Пров. Паскаля

  • Пров. Мазепинців
  • Пров. Миколи Орла-Степняка
  • Пров. Сергія Шелухіна

Пров. Першотравневий

  • Миколаївський узвіз

Вул. Петрашева

  • Вул. Художника Петрашіва
  • Вул. Петра Петрашіва

Вул. Повстанська

  • Вул. Василя Стуса
  • Вул. Івана Лютого-Лютенка

Вул. ПРЗ

  • Вул. Федора Борківського
  • Вул. Юрія Колларда
  • Вул. Володимира Колесніка
  • Вул. Олексія Ландаря
  • Вул. Євгена Адамцевича

Вул. Рябушанська

  • Вул. Рябухівська

Вул. Ставицького

  • Вул. Святослава Горбенка

Вул. Тобілевича

  • Вул. Родини Тобілевичів
  • Вул. Матвія Номиса

Пров. ХТЗ

  • Пров. Бартовського Обалковського
  • Пров. Стефана Стабанського
  • Пров. Старополтавська Гора
  • Пров. Липинський

Пров. Цитовський

  • Пров. Олександра Шульгина
  • Пров. Михайла Самбікіна
  • Пров. Федора Щербини

Обгрунтування і пояснення робочої групи, щодо нових назв можна скачати тут.

Нові назви вулиць у селах Полтавської громади (четверта черга)

Село Абазівка

Вул. Першотравнева

  • Вул. 8 травня
  • Вул. Війська Запорозького
  • Вул. Гетьманщини
  • Вул. Успенська

Вул. Партизанська

  • Вул. Галини В'юн
  • Вул. Українських воїнів-добровольців
  • Вул. Феодосія Рогового
  • Вул. Червоних маків
  • Вул. Юрія Липи

Село Верхоли

Вул. Першотравнева

  • Вул. Кирила Розумовського
  • Вул. Митрополита Феофіла
  • Вул. Українських воїнів-добровольців
  • Вул. Червоної Рути
  • Вул. Якова Маркевича

с. Пальчиківка

Вул. Гагаріна

  • Вул. Василя Стуса
  • Вул. Леоніда Каденюка
  • Вул. Отамана Гордієнка

Вул. Макаренка

  • Вул. Василя Захарченка
  • Вул. Григорія Ващенка
  • Вул. Мирослава Гавриліва
  • Вул. Педагогічна

с. Гутирівка

Вул. Овражна

  • Вул. Василя Захарченка
  • Вул. Якова Острянина

с. Сем’янівка

вул. 1 травня

  • Вул. Дмитра Білика
  • Вул. Короля Карла XII
  • Вул. Миколи Гришка
  • Вул. Михайла Вербицького
  • Вул. Павла Чубинського

с. Патлаївка

Вул. Гагаріна

  • Вул. Івана Мясоєдова
  • Вул. Павла Поповича
  • Вул. Федора Кричевського

с. Шостаки

Вул. Гагаріна

  • Вул. Левка Лук'яненка
  • Вул. Оксани Іваненко
  • Вул. Олександра Ластовіна
  • Вул. Павла Чубинського

с. Мильці

Вул. Чайковського

  • Вул. Івана Левенця
  • Вул. Олександра Кониського

с. Тахтаулове

Вул. Першотравнева

  • Вул. Варфоломія Обалковського
  • Вул. Воїнів-Добровольців
  • Вул. Івана Стешенка
  • Вул. Миколи Леонтовича

Пров. Першотравневий

  • Пров. Даніеля Крмана
  • Пров. Короля Карла XII

с. Бершацьке

Вул. Палапи

  • Вул. Лікаря Скліфосовського
  • Вул. Павла Полуботка
  • Вул. Професора Докучаєва

с. Чорноглазівка

Вул. Першотравнева

  • Вул. Героїв ЗСУ
  • Вул. Левка Боровиковського
  • Вул. Левка Лук’яненка
  • Вул. Митрополита Феофіла

Першотравневий пров.

  • Пров. Євгена Гребінки
  • Пров. Івана Нечуя-Левицького
  • Пров. Професора Докучаєва.

Обгрунтування і пояснення робочої групи, щодо нових назв можна скачати тут.

Що відомо про перейменування топонімів у Полтавській міськраді

Питання щодо перейменування вулиць у Полтавській міськраді почали розглядати від червня 2022-го. А приймати пропозиції щодо зміни назв – через два місяці.

16 грудня 2022-го завершили голосування щодо перейменування топонімів першої черги. Змінили назви для майже сотні вулиць другої черги 19 травня 2023-го.

15 вересня 2023-го на сесії Полтавської міськради депутати затвердили нові назви для ще трьох вулиць в обласному центрі. Йдеться про Графа фон Гарнієра, Маршала Бірюзова та Спартака. Їх змінили на вулицю Садівництва, вулицю Решетилівську та вулицю Війська Запорозького відповідно.

А 23 жовтня 2023-го зібрали пропозиції від громади для перейменування вулиць четвертої черги.

А 8 грудня того ж року депутати Полтавської міської ради підтримали рішення про перейменування вулиці Пушкіна та Сонячного парку. Назву вулиці Пушкіна змінили на честь місцевого активіста та депутата міської ради Юліана Матвійчука, який воював у складі підрозділу аеророзвідки і помер від поранень, отриманих на Донеччині.

Сонячний парк нині має назву Сонячний парк імені Євгенія Браха. До початку повномасштабної війни він служив у військовому об’єднанні армії у Франції, а потім повернувся захищати Україну. Загинув на Донеччині.

12 грудня 2023-го року перейменували проспект Першотравневий у Полтаві. Назву змінили на честь полеглого воїна Віталія Грицаєнка. 29 грудня 2023-го Студентський сквер у Полтаві перейменували на честь полеглого військовослужбовця Андрія Орлова. Усього у Полтавській громаді планують перейменувати близько п’яти сотень вулиць.

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