Пропозиції нових назв топонімів четвертої черги у Полтавській громаді: перелік

У Полтаві робоча група з питань перейменування затвердила нові назви для топонімів, які потрапили до четвертої черги. Тепер депутати мають погодити його і винести на громадське голосування.
Суспільне сформувало перелік вулиць та нових варіантів назв, які обрали на робочій групі.
Нові назви вулиць у Полтаві (четверта черга)
Вул. 8 Березня
- Вул. Галини В'юн
- Вул. Руслана Онікієнко
Вул. 9 Травня
- Вул. Левка Лук'яненка
- Вул. лікаря Максима Дудченка
- Вул. Полковника Лазуренка
Вул. Агітаційна
- Вул. Національної Гвардії України
- Вул. Родини Єдлічків
- Вул. Сергія Корольова
Вул. Барикадна
- Вул. Івана Павловського
- Вул. Миколи Арандаренка
- Вул. Генерала Крата
Вул. Безвірницька
- Вул. Митрополита Феофіла
- Вул. Стефана Таранушенка
Вул. Бородая
- Вул. Івана Іскри
- Вул. Петра Яцика
Пров. Борців
- Пров. Сергія Гнойового
- Пров. Олександра Кони́ський
- Пров. Військових медиків
- Пров. Генерала Кудрявцева
Пров. Валерія Гасановича Германа-Шахли
- Пров.Олександра Строніна
- Пров. Олександра Горячевського
- Пров. Симона Наріжного
Вул. Визволення
- Вул. Червоних маків
- Вул. Олександра Тарасенка
- Вул. Феодосія Рогового
- Вул. Генерала Удовиченка
- Вул. Артема Амеліна
Вул. Гвардійська
- Вул. Зінаїди Аксентьєвої
- Вул. Василя Поліщука
- Вул. Петра Дяченка
Пров. Гвардійський
- Пров. Сад Шуберта
- Пров. Павла Голобородька
- Пров. Четвертого Універсалу
Вул. Героїв-Партизан
- Вул. Андрія Сербутовського
- Вул. Пантелеймона Куліша
- Вул. Олени Теліги
- Вул. Валентини Радзимовської
Вул. Героїв праці
- Вул. Родини Вороних
- Вул. Олекси Ізарського
- Вул. Леоніда Лимана
- Вул. Якова Острянина
Пров. Депутатський
- Пров. Олелька Островського
- Пров. Федора Попадича
- Пров. Леся Курбаса
- Пров. Української Злуки
Вул. Іванівська
- Вул. Говтвянчицька
- Вул. Анатолія Дімарова
- Вул. Гришків Ліс
Пров. Кооперативний
- Пров. Давида Молдавського
- Пров. Різдвяний
Вул.Кривоносівська
- Вул. Миколи Костомарова
- Вул. Михайла Кравчука
Вул. Макаренка
- Вул. Антона Цедіка
- Вул. Миколи Василенка
Пров. Микитенка
- Пров. Соломона Розенбаума
- Пров. Анатолія Щербака
- Пров. Івана Білика
- Пров. Сергія Дядюши
- Пров. Валерія Боняківського
Пров. Мясоєдова
- Вул. Садівника Ґуссона
- Вул. Ігоря Щербака
Вул. Партизанська
- Вул. Володимира Ельяшевича
- Вул. Уласа Самчука
- Вул. Юрія Липи
- Вул. Братства Тарасівців
Пров. Паскаля
- Пров. Мазепинців
- Пров. Миколи Орла-Степняка
- Пров. Сергія Шелухіна
Пров. Першотравневий
- Миколаївський узвіз
Вул. Петрашева
- Вул. Художника Петрашіва
- Вул. Петра Петрашіва
Вул. Повстанська
- Вул. Василя Стуса
- Вул. Івана Лютого-Лютенка
Вул. ПРЗ
- Вул. Федора Борківського
- Вул. Юрія Колларда
- Вул. Володимира Колесніка
- Вул. Олексія Ландаря
- Вул. Євгена Адамцевича
Вул. Рябушанська
- Вул. Рябухівська
Вул. Ставицького
- Вул. Святослава Горбенка
Вул. Тобілевича
- Вул. Родини Тобілевичів
- Вул. Матвія Номиса
Пров. ХТЗ
- Пров. Бартовського Обалковського
- Пров. Стефана Стабанського
- Пров. Старополтавська Гора
- Пров. Липинський
Пров. Цитовський
- Пров. Олександра Шульгина
- Пров. Михайла Самбікіна
- Пров. Федора Щербини
Обгрунтування і пояснення робочої групи, щодо нових назв можна скачати тут.
Нові назви вулиць у селах Полтавської громади (четверта черга)
Село Абазівка
Вул. Першотравнева
- Вул. 8 травня
- Вул. Війська Запорозького
- Вул. Гетьманщини
- Вул. Успенська
Вул. Партизанська
- Вул. Галини В'юн
- Вул. Українських воїнів-добровольців
- Вул. Феодосія Рогового
- Вул. Червоних маків
- Вул. Юрія Липи
Село Верхоли
Вул. Першотравнева
- Вул. Кирила Розумовського
- Вул. Митрополита Феофіла
- Вул. Українських воїнів-добровольців
- Вул. Червоної Рути
- Вул. Якова Маркевича
с. Пальчиківка
Вул. Гагаріна
- Вул. Василя Стуса
- Вул. Леоніда Каденюка
- Вул. Отамана Гордієнка
Вул. Макаренка
- Вул. Василя Захарченка
- Вул. Григорія Ващенка
- Вул. Мирослава Гавриліва
- Вул. Педагогічна
с. Гутирівка
Вул. Овражна
- Вул. Василя Захарченка
- Вул. Якова Острянина
с. Сем’янівка
вул. 1 травня
- Вул. Дмитра Білика
- Вул. Короля Карла XII
- Вул. Миколи Гришка
- Вул. Михайла Вербицького
- Вул. Павла Чубинського
с. Патлаївка
Вул. Гагаріна
- Вул. Івана Мясоєдова
- Вул. Павла Поповича
- Вул. Федора Кричевського
с. Шостаки
Вул. Гагаріна
- Вул. Левка Лук'яненка
- Вул. Оксани Іваненко
- Вул. Олександра Ластовіна
- Вул. Павла Чубинського
с. Мильці
Вул. Чайковського
- Вул. Івана Левенця
- Вул. Олександра Кониського
с. Тахтаулове
Вул. Першотравнева
- Вул. Варфоломія Обалковського
- Вул. Воїнів-Добровольців
- Вул. Івана Стешенка
- Вул. Миколи Леонтовича
Пров. Першотравневий
- Пров. Даніеля Крмана
- Пров. Короля Карла XII
с. Бершацьке
Вул. Палапи
- Вул. Лікаря Скліфосовського
- Вул. Павла Полуботка
- Вул. Професора Докучаєва
с. Чорноглазівка
Вул. Першотравнева
- Вул. Героїв ЗСУ
- Вул. Левка Боровиковського
- Вул. Левка Лук’яненка
- Вул. Митрополита Феофіла
Першотравневий пров.
- Пров. Євгена Гребінки
- Пров. Івана Нечуя-Левицького
- Пров. Професора Докучаєва.
Обгрунтування і пояснення робочої групи, щодо нових назв можна скачати тут.
Що відомо про перейменування топонімів у Полтавській міськраді
Питання щодо перейменування вулиць у Полтавській міськраді почали розглядати від червня 2022-го. А приймати пропозиції щодо зміни назв – через два місяці.
16 грудня 2022-го завершили голосування щодо перейменування топонімів першої черги. Змінили назви для майже сотні вулиць другої черги 19 травня 2023-го.
15 вересня 2023-го на сесії Полтавської міськради депутати затвердили нові назви для ще трьох вулиць в обласному центрі. Йдеться про Графа фон Гарнієра, Маршала Бірюзова та Спартака. Їх змінили на вулицю Садівництва, вулицю Решетилівську та вулицю Війська Запорозького відповідно.
А 23 жовтня 2023-го зібрали пропозиції від громади для перейменування вулиць четвертої черги.
А 8 грудня того ж року депутати Полтавської міської ради підтримали рішення про перейменування вулиці Пушкіна та Сонячного парку. Назву вулиці Пушкіна змінили на честь місцевого активіста та депутата міської ради Юліана Матвійчука, який воював у складі підрозділу аеророзвідки і помер від поранень, отриманих на Донеччині.
Сонячний парк нині має назву Сонячний парк імені Євгенія Браха. До початку повномасштабної війни він служив у військовому об’єднанні армії у Франції, а потім повернувся захищати Україну. Загинув на Донеччині.
12 грудня 2023-го року перейменували проспект Першотравневий у Полтаві. Назву змінили на честь полеглого воїна Віталія Грицаєнка. 29 грудня 2023-го Студентський сквер у Полтаві перейменували на честь полеглого військовослужбовця Андрія Орлова. Усього у Полтавській громаді планують перейменувати близько п’яти сотень вулиць.
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