Пропозиції нових назв топонімів четвертої черги у Полтавській громаді: перелік

У Полтаві робоча група з питань перейменування затвердила нові назви для топонімів, які потрапили до четвертої черги. Тепер депутати мають погодити його і винести на громадське голосування.

Суспільне сформувало перелік вулиць та нових варіантів назв, які обрали на робочій групі.

Нові назви вулиць у Полтаві (четверта черга)

Вул. 8 Березня

Вул. Галини В'юн

Вул. Руслана Онікієнко

Вул. 9 Травня

Вул. Левка Лук'яненка

Вул. лікаря Максима Дудченка

Вул. Полковника Лазуренка

Вул. Агітаційна

Вул. Національної Гвардії України

Вул. Родини Єдлічків

Вул. Сергія Корольова

Вул. Барикадна

Вул. Івана Павловського

Вул. Миколи Арандаренка

Вул. Генерала Крата

Вул. Безвірницька

Вул. Митрополита Феофіла

Вул. Стефана Таранушенка

Вул. Бородая

Вул. Івана Іскри

Вул. Петра Яцика

Пров. Борців

Пров. Сергія Гнойового

Пров. Олександра Кони́ський

Пров. Військових медиків

Пров. Генерала Кудрявцева

Пров. Валерія Гасановича Германа-Шахли

Пров.Олександра Строніна

Пров. Олександра Горячевського

Пров. Симона Наріжного

Вул. Визволення

Вул. Червоних маків

Вул. Олександра Тарасенка

Вул. Феодосія Рогового

Вул. Генерала Удовиченка

Вул. Артема Амеліна

Вул. Гвардійська

Вул. Зінаїди Аксентьєвої

Вул. Василя Поліщука

Вул. Петра Дяченка

Пров. Гвардійський

Пров. Сад Шуберта

Пров. Павла Голобородька

Пров. Четвертого Універсалу

Вул. Героїв-Партизан

Вул. Андрія Сербутовського

Вул. Пантелеймона Куліша

Вул. Олени Теліги

Вул. Валентини Радзимовської

Вул. Героїв праці

Вул. Родини Вороних

Вул. Олекси Ізарського

Вул. Леоніда Лимана

Вул. Якова Острянина

Пров. Депутатський

Пров. Олелька Островського

Пров. Федора Попадича

Пров. Леся Курбаса

Пров. Української Злуки

Вул. Іванівська

Вул. Говтвянчицька

Вул. Анатолія Дімарова

Вул. Гришків Ліс

Пров. Кооперативний

Пров. Давида Молдавського

Пров. Різдвяний

Вул.Кривоносівська

Вул. Миколи Костомарова

Вул. Михайла Кравчука

Вул. Макаренка

Вул. Антона Цедіка

Вул. Миколи Василенка

Пров. Микитенка

Пров. Соломона Розенбаума

Пров. Анатолія Щербака

Пров. Івана Білика

Пров. Сергія Дядюши

Пров. Валерія Боняківського

Пров. Мясоєдова

Вул. Садівника Ґуссона

Вул. Ігоря Щербака

Вул. Партизанська

Вул. Володимира Ельяшевича

Вул. Уласа Самчука

Вул. Юрія Липи

Вул. Братства Тарасівців

Пров. Паскаля

Пров. Мазепинців

Пров. Миколи Орла-Степняка

Пров. Сергія Шелухіна

Пров. Першотравневий

Миколаївський узвіз

Вул. Петрашева

Вул. Художника Петрашіва

Вул. Петра Петрашіва

Вул. Повстанська

Вул. Василя Стуса

Вул. Івана Лютого-Лютенка

Вул. ПРЗ

Вул. Федора Борківського

Вул. Юрія Колларда

Вул. Володимира Колесніка

Вул. Олексія Ландаря

Вул. Євгена Адамцевича

Вул. Рябушанська

Вул. Рябухівська

Вул. Ставицького

Вул. Святослава Горбенка

Вул. Тобілевича

Вул. Родини Тобілевичів

Вул. Матвія Номиса

Пров. ХТЗ

Пров. Бартовського Обалковського

Пров. Стефана Стабанського

Пров. Старополтавська Гора

Пров. Липинський

Пров. Цитовський

Пров. Олександра Шульгина

Пров. Михайла Самбікіна

Пров. Федора Щербини

Обгрунтування і пояснення робочої групи, щодо нових назв можна скачати тут.

Нові назви вулиць у селах Полтавської громади (четверта черга)

Село Абазівка

Вул. Першотравнева

Вул. 8 травня

Вул. Війська Запорозького

Вул. Гетьманщини

Вул. Успенська

Вул. Партизанська

Вул. Галини В'юн

Вул. Українських воїнів-добровольців

Вул. Феодосія Рогового

Вул. Червоних маків

Вул. Юрія Липи

Село Верхоли

Вул. Першотравнева

Вул. Кирила Розумовського

Вул. Митрополита Феофіла

Вул. Українських воїнів-добровольців

Вул. Червоної Рути

Вул. Якова Маркевича

с. Пальчиківка

Вул. Гагаріна

Вул. Василя Стуса

Вул. Леоніда Каденюка

Вул. Отамана Гордієнка

Вул. Макаренка

Вул. Василя Захарченка

Вул. Григорія Ващенка

Вул. Мирослава Гавриліва

Вул. Педагогічна

с. Гутирівка

Вул. Овражна

Вул. Василя Захарченка

Вул. Якова Острянина

с. Сем’янівка

вул. 1 травня

Вул. Дмитра Білика

Вул. Короля Карла XII

Вул. Миколи Гришка

Вул. Михайла Вербицького

Вул. Павла Чубинського

с. Патлаївка

Вул. Гагаріна

Вул. Івана Мясоєдова

Вул. Павла Поповича

Вул. Федора Кричевського

с. Шостаки

Вул. Гагаріна

Вул. Левка Лук'яненка

Вул. Оксани Іваненко

Вул. Олександра Ластовіна

Вул. Павла Чубинського

с. Мильці

Вул. Чайковського

Вул. Івана Левенця

Вул. Олександра Кониського

с. Тахтаулове

Вул. Першотравнева

Вул. Варфоломія Обалковського

Вул. Воїнів-Добровольців

Вул. Івана Стешенка

Вул. Миколи Леонтовича

Пров. Першотравневий

Пров. Даніеля Крмана

Пров. Короля Карла XII

с. Бершацьке

Вул. Палапи

Вул. Лікаря Скліфосовського

Вул. Павла Полуботка

Вул. Професора Докучаєва

с. Чорноглазівка

Вул. Першотравнева

Вул. Героїв ЗСУ

Вул. Левка Боровиковського

Вул. Левка Лук’яненка

Вул. Митрополита Феофіла

Першотравневий пров.

Пров. Євгена Гребінки

Пров. Івана Нечуя-Левицького

Пров. Професора Докучаєва.

Обгрунтування і пояснення робочої групи, щодо нових назв можна скачати тут.

Що відомо про перейменування топонімів у Полтавській міськраді

Питання щодо перейменування вулиць у Полтавській міськраді почали розглядати від червня 2022-го. А приймати пропозиції щодо зміни назв – через два місяці.

16 грудня 2022-го завершили голосування щодо перейменування топонімів першої черги. Змінили назви для майже сотні вулиць другої черги 19 травня 2023-го.

15 вересня 2023-го на сесії Полтавської міськради депутати затвердили нові назви для ще трьох вулиць в обласному центрі. Йдеться про Графа фон Гарнієра, Маршала Бірюзова та Спартака. Їх змінили на вулицю Садівництва, вулицю Решетилівську та вулицю Війська Запорозького відповідно.

А 23 жовтня 2023-го зібрали пропозиції від громади для перейменування вулиць четвертої черги.

А 8 грудня того ж року депутати Полтавської міської ради підтримали рішення про перейменування вулиці Пушкіна та Сонячного парку. Назву вулиці Пушкіна змінили на честь місцевого активіста та депутата міської ради Юліана Матвійчука, який воював у складі підрозділу аеророзвідки і помер від поранень, отриманих на Донеччині.

Сонячний парк нині має назву Сонячний парк імені Євгенія Браха. До початку повномасштабної війни він служив у військовому об’єднанні армії у Франції, а потім повернувся захищати Україну. Загинув на Донеччині.

12 грудня 2023-го року перейменували проспект Першотравневий у Полтаві. Назву змінили на честь полеглого воїна Віталія Грицаєнка. 29 грудня 2023-го Студентський сквер у Полтаві перейменували на честь полеглого військовослужбовця Андрія Орлова. Усього у Полтавській громаді планують перейменувати близько п’яти сотень вулиць.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook