Одному зі скверів у Полтаві хочуть присвоїти ім’я загиблого воїна Андрія Орлова

У Полтаві можуть змінити назву Студентського скверу. До неї пропонують додати ім’я полтавця Андрія Орлова, який захищав Україну.

Питання обговорили на засіданні постійної комісії з питань місцевого самоврядування Полтавської міської ради 29 грудня. Про це стало відомо з онлайн-трансляції.

Голова комісії Максим Медведєв на засіданні повідомив про пропозицію:

"Перейменувати Студентський сквер за будинком міськвиконкому в місті Полтава на сквер Студентський імені Андрія Орлова".

Андрій Орлов під час отримання нагороди з рук президента Володимира Зеленського. Фото з сайту президента

Це підтримали усі присутні члени комісії. Остаточне рішення мають ухвалити на засіданні сесії Полтавської міської ради.

Хто такий Андрій Орлов

39-річний полтавець Андрій Орлов мав позивний "Сармат". До 2014-го він працював у транснаціональній корпорації. Після служби в зоні АТО був перекладачем, працював у Європі та міжнародній компанії, розповідала Суспільному мама воїна Олена Орлова.

Уперше на захист України Андрій Орлов став 2014-го року. В зоні АТО Андрій Орлов служив до 2017-го року. Вдруге пішов воювати на початку повномасштабної війни Росії проти України. Був розвідником. Після початку повномасштабної війни Андрій Орлов воював переважно на Херсонському напрямку. 10 листопада 2022-го року він підняв прапор над деокупованим містом Снігурівка на Миколаївщині, яке було в російській окупації від березня 2022-го.

Рідні Андрія Орлова під час прощання у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

У листопаді 2022-го Андрію Орлову присвоїли звання Герой України. Нагороду йому вручав президент. У відеозверненні Володимир Зеленський тоді сказав, що Андрій Орлов ще у вересні проявив хоробрість та результативність у боях на Херсонщині. Був поранений, одужав, після чого повернувся на передову.

Старший сержант отримав поранення під час виконання завдань розвідки поблизу села Одрадокам'янка Херсонської області. Помер 6 вересня у Бериславській лікарні. У воїна лишилися мама, дружина та неповнолітній син.

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