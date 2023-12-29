НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Одному зі скверів у Полтаві хочуть присвоїти ім’я загиблого воїна Андрія Орлова
Пам'ятьВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіони

Одному зі скверів у Полтаві хочуть присвоїти ім’я загиблого воїна Андрія Орлова

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На честь Андрія Орлова назвуть Студентський сквер у Полтаві
Колаж Суспільного. Фото з Facebook-сторінки А.Орлова

У Полтаві можуть змінити назву Студентського скверу. До неї пропонують додати ім’я полтавця Андрія Орлова, який захищав Україну.

Питання обговорили на засіданні постійної комісії з питань місцевого самоврядування Полтавської міської ради 29 грудня. Про це стало відомо з онлайн-трансляції.

Голова комісії Максим Медведєв на засіданні повідомив про пропозицію:

"Перейменувати Студентський сквер за будинком міськвиконкому в місті Полтава на сквер Студентський імені Андрія Орлова".
Ким був Андрій Орлов, на честь якого назвуть сквер у Полтаві?
Андрій Орлов під час отримання нагороди з рук президента Володимира Зеленського. Фото з сайту президента

Це підтримали усі присутні члени комісії. Остаточне рішення мають ухвалити на засіданні сесії Полтавської міської ради.

Хто такий Андрій Орлов

39-річний полтавець Андрій Орлов мав позивний "Сармат". До 2014-го він працював у транснаціональній корпорації. Після служби в зоні АТО був перекладачем, працював у Європі та міжнародній компанії, розповідала Суспільному мама воїна Олена Орлова.

Уперше на захист України Андрій Орлов став 2014-го року. В зоні АТО Андрій Орлов служив до 2017-го року. Вдруге пішов воювати на початку повномасштабної війни Росії проти України. Був розвідником. Після початку повномасштабної війни Андрій Орлов воював переважно на Херсонському напрямку. 10 листопада 2022-го року він підняв прапор над деокупованим містом Снігурівка на Миколаївщині, яке було в російській окупації від березня 2022-го.

Що відомо про Андрія Орлова, іменем якого назвали сквер у Полтаві
Рідні Андрія Орлова під час прощання у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

У листопаді 2022-го Андрію Орлову присвоїли звання Герой України. Нагороду йому вручав президент. У відеозверненні Володимир Зеленський тоді сказав, що Андрій Орлов ще у вересні проявив хоробрість та результативність у боях на Херсонщині. Був поранений, одужав, після чого повернувся на передову.

Старший сержант отримав поранення під час виконання завдань розвідки поблизу села Одрадокам'янка Херсонської області. Помер 6 вересня у Бериславській лікарні. У воїна лишилися мама, дружина та неповнолітній син.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Таблиці з іменами загиблих бійців у храмі-пантеоні. Грудень, 2023
"Після похорону чоловіка не могла говорити": рідні про бійців, чиї імена вписані у храмі-пантеоні на Тернопільщині
&quot;Замість того, щоб їхати на УЗД дитини, я поїхала отримувати похоронку&quot; – спогади про сумчанина Дмитра Буйвала
"Замість того, щоб їхати на УЗД дитини, я поїхала отримувати похоронку" – спогади про сумчанина Дмитра Буйвала
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній освячує храм-пантеон. Грудень, 2023
На Тернопільщині освятили Всеукраїнський храм-пантеон в пам’ять про загиблих бійців
станіслав метро партала, балакірєва, вулиця патрали
У Харкові з'явилася вулиця Станіслава Партали — харків'янина, який боронив Маріуполь
На початок