Нове меню та кейтеринг: як втілюють реформу шкільного харчування на Львівщині

На Львівщині у школі в Городку обладнали опорну кухню. Заклад уклав угоду з кейтеринговою компанією. Уже рік там готують їжу не лише для цієї конкретної школи, а й для інших 19 навчальних закладах в селах громади. Меню – оновлене, згідно зі стандартами здорового харчування для школярів.

Більше про це дізнавалося Суспільне.

В опорній кухні готують сніданки та обіди не лише для школярів навчального закладу, а й для учнів інших шкіл громади.

"У двох школах нашої громади готується гаряча готова їжа, згідно з вимогами 305 постанови, яка регламентує дитяче харчування. І в 19 закладів, плюс 11 наших дошкільних відділень, довозять у термобоксах гаряче харчування", — каже керівник міського гуманітарного управління Ігор Яскевич.

Бокси з їжею. Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

Кейтерингова компанія встановила власне, більш сучасне та потужне обладнання на шкільній кухні. Це – печі, апарати для варіння, посудомийні машини, блендери тощо. Кухарі готують приблизно на 1200 дітей.

"Раніше ця локація працювала з досить неефективним обладнанням. У нас воно залишилося як раритет. Але воно теж може працювати. Зараз ми перейшли на більш сучасне обладнання. Практично як роботи, воно працює практично саме", — говорить керівник кейтерингової компанії Ігор Захаров.

Шкільна кухня та їдальня в Городку. Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

Кухарі готують страви за новими нормами харчування для школярів. Шеф-кухарка Галина Гладка розповідає, що в меню:

"Готуємо зараз обід. В нас сьогодні гречка, болоньєзе, салат з квашеної капусти і суп шпинатний. У нас вже час вийшов приготування. Я відкриваю і зараз ми дітей будем годувати".

Меню на обід. Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

Для інших шкіл Городоцької громади їжу доставляють у термобоксах, що дозволяє зберігати її гарячою.

Діти обідають у школі в Городку. Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

Цьогоріч нові норми харчування та обладнання опорних кухонь продовжать впроваджувати в інших навчальних закладах Львівщини, каже директор обласного департаменту освіти Олег Паска.

"Ключовими серед цих вимог є те, що практична відсутність чи зменшення кількості солі, цукру. Це – виключення червоного м’яса з меню, це виключення всіх продуктів глибокої переробки – сосиски, копчені вироби тощо", — пояснює Олег Паска.

За словами чоловіка, наступним кроком буде перенавчання шкільних кухарів та оновлення обладнання у їдальнях.