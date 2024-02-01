У Вірменії набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС). Тепер, якщо у країну приїде президент Росії Володимир Путін, його зобов'язані будуть заарештувати, адже на Путіна видано ордер на арешт МКС.

Про це повідомила пресслужба МКС.

Вірменія стала 124-ю державою-учасницею, де діє документ.

Римський статут Міжнародного кримінального суду – це міжнародний договір, заснований МКС. Статут надає право Суду розглядати такі міжнародні злочини:

геноцид;

злочини проти людяності;

воєнні злочини;

злочини агресії.

Ратифікація Римського статуту у Вірменії

1 вересня уряд Вірменії направив Римський статут Міжнародного кримінального суду до Національних зборів для ратифікації.

На побоювання російської сторони, що ратифікація Римського статуту містить ризики для відносин між Вірменією та Росією, віцеспікер парламенту Акоп Аршакян заявив, що Вірменія не збирається арештовувати президента Росії Володимира Путіна на підставі ордера Міжнародного кримінального суду навіть після ратифікації парламентом країни Римського статуту.

13 вересня премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Римський статут МКС буде повністю ратифікований у країні.

28 вересня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання щодо ставлення РФ до ратифікації Вірменією Римського статуту, заявив: "Безумовно, це не те, що ми вітаємо. Але Вірменія — суверенна держава, і ми, звичайно, сподіваємося, що подібні рішення не негативно впливатимуть на наші двосторонні відносини, тому що тут йдеться саме про статут, який ми не визнаємо, ми не є його учасниками, але ці рішення є для нас надзвичайно ворожими".

Парламент Вірменії на засіданні 3 жовтня ратифікував Римський статут. А 14 жовтня президент країни Ваагн Хачатурян підписав ухвалений документ про ратифікацію.

Що відомо про ордер МКС на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Якщо вони виїдуть за територію Росії в країни, які є учасниками МКС та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до суду.

Речниця російського МЗС Захарова заявила, що ордер МКС на арешт Путіна "не матиме для Росії жодного значення", адже країна не є учасницею Римського статуту та не зобов'язана дотримуватися рішень МКС.

Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової, виданий Міжнародним кримінальним судом, не має строку давності.