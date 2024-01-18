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Спікер Палати представників хоче від Байдена ясності щодо стратегії в Україні та змін щодо кордону
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Спікер Палати представників хоче від Байдена ясності щодо стратегії в Україні та змін щодо кордону

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Майк Джонсон
Спікер Палати представників Майк Джонсон відповідає на запитання під час зустрічі з журналістами, Вашингтон, 14 листопада 2023 року. Фото: AP/J. Scott Applewhite

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання щодо необхідності подальшої фінансової підтримки України може бути розглянуте тільки після вирішення кризи на кордоні з Мексикою.

Про це Майк Джонсон сказав під час брифінгу.

За його словами, республіканцям необхідно отримати відповіді на "критично важливі питання", такі як: у чому полягає кінцева мета і стратегія щодо України та як забезпечується звітність за витрачання коштів на її оборонні потреби.

"Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні запитання про те, чому це (асигнування коштів для Києва – ред.) має тривати без наявності належних відповідей. Тож я буду їх домагатися", – сказав спікер Палати представників.

Джонсон підкреслив, що перш ніж обговорювати фінансову допомогу для України, слід чітко заявити президенту Джо Байдену та всім американцям важливість урегулювання кризи з нелегальними мігрантами на кордоні США з Мексикою.

"Кордон. Ми маємо подбати про наш дім, маємо убезпечити наш кордон (із Мексикою – ред.) перед тим, як говорити про щось інше. Я говорив про це з першого дня і буду говорити про це надалі. І я впевнений, що ми повинні доносити цей меседж до американського народу. Минулого четверга я провів телефонні переговори з президентом Байденом і маю намір зустрітися з ним особисто, щоб донести йому цю позицію", – сказав він.

Напередодні президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу і закликав швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати "потужний сигнал про рішучість США". Щодо питання кордону, Байден дав зрозуміти, що потрібно діяти в цьому питанні. Він сказав, що його надихає прогрес, досягнутий у двопартійних переговорах, що відбуваються в Сенаті.

Перед зустріччю із президентом США лідер більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що американські конгресмени наближаються до згоди щодо надання великого фінансового пакета допомоги Україні.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня 2023 року стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада 2023 року спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада 2023 року демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада 2023 року (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня 2023 року законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.

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