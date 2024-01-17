Спецпредставниця США Пенні Пріцкер заявила, що розмовляла з обома палатами американського Конгресу стосовно ухвалення фінансування підтримки України.

Про це посадовиця повідомила в інтерв'ю Суспільному.

Відповідаючи на запитання про те, чи відчуває вона, що затримка з виділенням допомоги може бути небезпечною і для української економіки, і для ситуації на полі бою, Пріцкер зазначила: "Терміновість зрозуміла".

"Це — послання, яке звучить не лише від ваших президента та уряду. Я теж говорила про це обом палатам Конгресу, наводила аргументи стосовно і військової підтримки, і економічної", — сказала спецпредставниця.

За словами посадовиці, зокрема чудовим прикладом успіху є кількість збіжжя, яке Україна транспортує Чорним морем — близько 600 суден та 16 мільйонів тонн зерна від серпня, а у грудні було відвантажено більше, ніж коли розпочали чорноморську зернову ініціативу.

"Коли розповідаєш такі історії членам Конгресу, вони розуміють, що інвестують у місце, яке має можливості та потенціал. Розуміють, що Україна бореться не лише за власну безпеку, а і за європейську, американську. Тому ці аргументи є переконливими", — наголосила Пріцкер.

Спецпредставниця додала, що парламентські процеси Сполучених Штатів "можуть бути подекуди безладними, але тут мовиться про невідкладні питання і всі добре усвідомлюють виклики".

Про допомогу США та Євросоюзу, роботу над вилученням заморожених активів Росії, заохочення американських бізнесменів інвестувати в Україну та рівень реформ — Пріцкер розповіла у ексклюзивному інтерв'ю Суспільному під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.