Сенат США провалив процедурне голосування за виділення допомоги Україні

Сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів.

Засідання транслювалося на сайті Сенату США.

Із потрібних 60 голосів "за" проголосували 49 конгресменів, "проти" — 51.

Республіканці та демократи не можуть знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яке також є частиною пакета законопроєктів.

Республіканська партія вимагає жорсткішої політики щодо мігрантів, які намагаються потрапити до США через американсько-мексиканський кордон. Серед вимог — заходи, які б посилювали безпеку американського кордону, щоб перешкодити незаконній міграції, а також — заходи щодо мігрантів, які не подаються на надання притулку.

Оскільки переговори за цей пакет законопроєктів зайшли в глухий кут лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер, запропонував провести процедурне голосування за поправку до законопроєкту, згідно з якою конгресмени могли б самостійно розробити зміни щодо питання міграції пізніше, якщо погодяться перейти до голосування за пакет.

Напередодні, 6 грудня, українська делегація у США зустрілася зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном, де обговорила пакет підтримки України.

Того ж дня президент США Джо Байден під час звернення заявив, що Конгрес мусить ухвалити пакет додаткового фінансування для України, перш ніж конгресмени розійдуться на свята у середині грудня.

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не містить додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.