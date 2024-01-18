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Остін планує взяти участь у "Рамштайні"
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Остін планує взяти участь у "Рамштайні"

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Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: AP

Міністр оборони США Ллойд Остін, якого нещодавно виписали з лікарні, планує особисто взяти участь у наступному засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн".

Про це на брифінгу сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Він зазначив, що найближчим часом поїздки Остіна не заплановані, оскільки міністр наразі працює з дому, відновлюючись після хвороби. Однак очільник Пентагону планує взяти участь у засіданні "Рамштайн".

"Засідання Контактної групи з питань оборони України, є важливим. І хоча міністр іще продовжує одужувати, він хотів би взяти участь у ньому. Ми робимо це віртуально.", — заявив Райдер.

Речник нагадав, що Остіна виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда 15 січня і за порадою своїх лікарів він виконуватиме свої обов’язки вдома у той час, поки одужує. Райдер наголосив, що міністр має повний доступ до необхідних засобів безпечного зв’язку у своєму домі.

Що відомо про госпіталізацію Остіна

Глава Пентагону був госпіталізований 1 січня через ускладнення, викликані медичною процедурою. Про це стало відомо 4 січня. Він виконує свої обов'язки з лікарні — Національного військово-медичного центру Волтера Ріда. Станом на 8 січня Пентагон не мав конкретної дати виписки Остіна.

7 січня Ллойд Остін повідомив, що вже вилікувався і з нетерпінням чекає на найближче повернення до Пентагону. Остін визнав, що міг би краще інформувати громадськість про свої проблеми зі здоров'ям і пообіцяв виправитися.

9 січня стало відомо, що міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін лікується від раку передміхурової залози. Прогнози сприятливі.

Як писало AP, те, що про госпіталізацію Остіна не повідомили президенту Джо Байдену, суперечить усталеній практиці з президентом та іншими високопосадовцями США та членами уряду. Асоціація преси Пентагону надіслала лист протесту, назвавши неінформування громадськості обурливим.

Повідомлялось також, що Президент США Джо Байден не розглядає можливість звільнення міністра оборони Ллойда Остіна після того, як той не повідомив Білому дому про свою екстрену госпіталізацію.

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