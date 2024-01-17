Минулого тижня міністр оборони Канади Білл Блер зустрівся з послом США в Канаді Девідом Коеном, щоб попросити пришвидшити передачу Україні системи ППО NASAMS.

Про це повідомляє The Globe and Mail.

Відомо, що минув уже рік відтоді, як Канада оголосила про закупівлю для України системи протиповітряної оборони NASAMS.

Канадські офіційні особи заявили, що зенітно-ракетний комплекс середньої дії NASAMS був оплачений у березні 2023 року. Його відправлення затримується через потребу укладення угоди між урядами США та України щодо продажу військового обладнання. Стосовно цієї угоди досі тривають перемовини.

NASAMS, які також виробляються у Норвегії, вважаються однією з найдосконаліших систем протиповітряної оборони. Кожна система містить радіолокаційний блок, датчики, мобільний командний центр і пускові установки, які можуть бути завантажені шістьма ракетами кожна.

Україна вже має принаймні одну батарею NASAMS, а також дві зенітні системи Patriot виробництва США та деякі старіші радянські установки.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів виданню, що залишається суттєвий розрив між військовою допомогою, яку обіцяли надати Україні західні союзники, і тим, що Україна отримала.

"Нам не вистачає зброї, особливо тієї, яку обіцяли наші партнери. Я не буду дискутувати, чому це так, але хотів би підкреслити цей факт. Чи можемо ми когось звинувачувати? Очевидно ні. Це наша країна і наша відповідальність, і ми несемо цю відповідальність", — сказав Данілов.

Допомога від Канади

Збройні сили Канади з 2015 року в рамках операції Unifier проводили навчання солдатів та офіцерів української армії на Яворівському полігоні у Львівській області, але на початку лютого 2022 року ухвалили рішення перемістити своїх військових до інших країн Європи. Раніше Оттава оголошувала, що канадські військові інструктори планували перебувати в Україні в рамках операції Unifier до 2025 року.

За словами міністерки оборони Аніти Ананд, канадські інструктори з 2015 року навчили понад 35 тисяч українських військових, і цей процес продовжується у Великій Британії та Польщі.

У листопаді 2022 року Канада оголосила про виділення Україні додаткової військової допомоги у розмірі 500 мільйонів доларів. 2 грудня Канада відправила в Україну 500 одиниць зимового одягу для українських військових та планує відправити 40 броньованих машин бойової підтримки.

На початку грудня 2022 року Канада ввела санкції проти Росії, Ірану та М'янми через ймовірні порушення прав людини урядами цих країн. Серед представників РФ під санкції потрапили 33 чинних або колишніх високопосадовців Росії та шести організацій, причетних до ймовірних систематичних порушень прав росіян, які протестували проти вторгнення в Україну.

7 березня 2023 року повідомлялось, що Канада передасть Україні електричні трансформатори для відновлення енергомережі й виділить 3 млн канадських доларів (близько 2,2 млн доларів США) на розмінування територій.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади у вересні 2023 року, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 650 млн канадських доларів (майже 482 млн доларів США).